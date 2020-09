Le Conseil Constitutionnel a « raté l’occasion historique de marquer son indépendance » (Affi)

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président du Front populaire ivoirien Affi Nguessan estime que le Conseil Constitutionnel a « raté l’occasion historique de marquer son indépendance », en acceptant la candidature du président sortant, Alassane Ouattara « manifestement inéligible », dans une déclaration.

« Le Conseil Constitutionnel a raté aujourd’hui l’occasion historique de marquer son indépendance en acceptant la candidature du président sortant, manifestement inéligible, en refusant celles du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, privés de leurs droits civiques pour de purs motifs d’opportunité politique », a dit M. Affi.

En dépit de cette décision, il appelle les Ivoiriens à se mobiliser et se rassembler pour « imposer le 31 octobre (2020) une victoire dans les urnes», avant d’ajouter « viendra alors le temps de la renaissance. Ensemble, je sais que c’est possible ».

« Je condamne avec la plus extrême fermeté la spirale de l’exclusion dans laquelle s’enfonce la Côte d’Ivoire. Elle apparaît comme la manifestation la plus aboutie du caractère tyrannique du régime. Elle constitue également une effroyable machine à broyer », s’est-il offusqué.

Le chef du FPI pense que cela « génère enfin un climat de terreur devant des lendemains lourds d’incertitude. (Par conséquent), en Côte d’Ivoire en 2020, les règles élémentaires de l’Etat de droit ne sont pas respectées ».

« Il est urgent de mettre fin à cette politique d’ostracisme, de bannissement, d’excommunication. J’ai en cet instant une pensée particulière pour M. Gbagbo, victime depuis neuf années d’un acharnement judiciaire que ses auteurs espéraient destructeur pour l’homme et pour son combat », a -t-il dit.

« Mais ses camarades de lutte, dont je suis, le savent bien : il est insubmersible. Blanchi des charges les plus folles, il se trouve dans une nouvelle forme de prison, l’exil. Le régime le prive de la possibilité de décider, en toute liberté et en toute conscience, de la nature du rôle qu’il aspire à jouer », a-t-il poursuivi.

Pour lui, il aurait dû être en mesure de se représenter et il aurait alors été à ses côtés, tout en lui renouvelant une promesse, celle du « retour immédiat chez lui et d’un rôle éminent dans la réconciliation de notre pays ».

Cette liste de candidats retenus « partielle et partiale m’oblige, elle m’oblige à une victoire nette pour tourner cette page noire de l’histoire de notre pays (et) me conforte dans ma volonté, demain, de réconciliation nationale », a laissé entendre M. Affi.

« Ne vous y trompez pas, ce climat permanent d’insécurité ne profite à personne. Je veux briser cette malédiction d’un tribalisme qui divise, et être le candidat de tous les Ivoiriens, celui qui rassemble toutes les énergies », a-t-il lancé.

Le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu lundi publique la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, déclarant éligibles quatre candidats sur 44, notamment Alassane Ouattara, Affi N’Guessan, Kouadio Konan Bertin « KKB » et Henri Konan Bédié.

