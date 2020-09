Suspension de la desserte de Yopougon: La décision de la Sotra s’étend aux bateaux bus

La décision de suspension de la desserte de Yopougon par les autobus s’étend désormais aux bateaux bus. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse livré par la Société des transports abidjanais (Sotra), ce lundi 14 septembre 2020.

« Afin de préserver son matériel roulant et protéger son personnel et sa clientèle, la Direction générale de la Sotra informe l’ensemble de la population abidjanaise que la desserte de la commune de Yopougon par autobus et par bateaux bus est suspendue jusqu’à nouvel ordre », signifie la société.

La décision a été prise par la Sotra suite au saccage d’un engin de l’entreprise en début de matinée dans cette commune d’Abidjan, notamment dans le sous-quartier « Sideci Palais ». L’autobus a été caillassé par des individus non-identifiés avant d’être incendié.

Cet acte intervient quelques semaines après que des engins ont été pris pour cible par certains individus lors de manifestations liées au processus électoral en Côte d’Ivoire.

Tout en s’excusant auprès des populations, la Société des transports abidjanais souligne que le service à Yopougon ne prendra que lorsque « les conditions optimales d’exploitation le permettront ».

Lire la source : Fratmat.info