Année universitaire 2020-2021 : Les nouveaux bacheliers invités à effectuer leurs pré-inscriptions du 01 septembre au 30 septembre (Communiqué)

Le Professeur Adama DIAWARA, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées, au titre de l’année universitaire 2020 – 2021 se font sur la plate-forme : www.orientationsup.net

Du 01 septembre au 30 septembre 2020 délai de rigueur.

Passé ce délai, les bacheliers non-préinscrits ne pourront pas être orientés.

Chers bacheliers, faites vous-mêmes votre pré-inscription, il y va de votre avenir !

Prof. Adama DIAWARA

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique