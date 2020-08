18 Août 2020 – Politique, économie et santé au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – L’élaboration de politiques publiques, la question du ciblage et la participation du Maroc aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin suffisante sont les principaux sujets abordés par les quotidiens marocains parus ce mardi.

Ainsi, +Al Bayane+ écrit que le Maroc cesse d’ériger son statut de nation émergence, en dépit de divers jougs d’ordre objectif ayant trait aux limites de revenus mais aussi, subjectif se rapportant aux politiques publiques ambiantes.

Il se déploie, tout de même, avec de faibles moyens, mais de puissantes résolutions, pour transcender les effets de précarité qui subsistent encore dans les ménages des « franges miséreuses », poursuit le quotidien, expliquant que « pour ce faire, il se lance, à brides abattues, dans l’approche des grands chantiers, des énergies renouvelables, des ressources minières… ».

« II s’y attelle sans donner, pour autant, l’impression de s’y prendre, d’une manière volontariste, de mettre un terme aux disparités inégalitaires en matière de société et de territoire », fait-il remarquer.

Dans le même sillage, +Aujourd’hui le Maroc+ soutient qu’un des paramètres les plus déterminants dans l’efficacité des politiques publiques est sans nul doute le ciblage, soulignant que ce dernier est encore plus décisif quand il s’agit de politiques publiques à caractère social.

Les programmes et dispositifs destinés à des catégories spécifiques de la population mobilisent le plus souvent des budgets publics colossaux et sont censés cibler des problématiques précises chez des catégories qui sont généralement dans des situations de précarité ou en tout cas de besoin, fait savoir la publication, notant que ces politiques publiques sociales créent aussi et souvent de grandes attentes chez les bénéficiaires potentiels.

+Al Alam+ se fait l’écho d’une déclaration du ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, dans laquelle il affirmé que le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns.

« Le Royaume, à l’instar de ce qui se passe à l’international, va participer avec certains pays aux essais cliniques multicentriques relatifs à la Covid-19 du moment qu’il dispose de l’arsenal réglementaire et juridique lui permettant de se positionner pour obtenir la quantité du vaccin suffisante pour les citoyens dans les délais opportuns et assurer le transfert du savoir afin de garantir une autosuffisance par rapport à la production du vaccin », a-t-il souligné.

HA/APA