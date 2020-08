Covid-19 : des acteurs culturels ivoiriens plaident pour un accompagnement du gouvernement

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Des acteurs culturels ivoiriens qui estiment « avoir été oubliés » dans l’octroi des soutiens du gouvernement ivoiriens aux couches socioprofessionnelles impactées par la Covid-19 dans le pays, ont plaidé samedi à Abidjan pour un accompagnement de l’État.

«C’est un monde qui a été le plus impacté par la Covid-19. Nous plaidons pour qu’il y ait un regard tourné vers ce monde de la culture qui contribue fortement au développement de la Côte d’Ivoire. Ce que nous attendons du gouvernement, c’est de l’accompagnement, une subvention», a dit l’artiste-chanteur ivoirien Traoré Salif dit A’Salfo après une rencontre avec Hamed Bakayoko, le nouveau premier ministre.

« Ce n’est qu’avec un accompagnement que la culture va donner une belle image du pays à l’extérieur. Il est temps que nous soyons accompagnés à notre juste valeur », a-t-il poursuivi, reconnaissant déjà l’effort effectué par le gouvernement.

A’Salfo qui était accompagné de plusieurs acteurs culturels ivoiriens à cette rencontre, a affirmé être venus avec ses pairs, pour féliciter le nouveau chef du gouvernement ivoirien pour sa nomination et profiter pour lui présenter les difficultés de leur corporation.

« Avec le premier ministre, nous avons encore parlé de culture. Nous avons discuté des perspectives et de la contribution de la culture qui est aussi l’une des priorités de sa mission», a ajouté le chanteur.

Dans la foulée, A’Salfo et ses confrères ont plaidé auprès du premier ministre ivoirien, pour la libération du S. Kelly, un artiste-chanteur ivoirien incarcéré à Bouaké après des publications sur les réseaux sociaux.

« On a un des nôtre qui a eu un dérapage et qui est aujourd’hui incarcéré à Bouaké (Centre ivoirien). Donc nous avons présenté nos excuses au nom de toute la corporation au premier ministre et demandé aussi sa clémence pour qu’il soit libéré», a indiqué A’Salfo estimant que les hommes de la culture n’ont pas leur place en prison.

