Une association équipe le CHU de Cocody pour lutter contre la Covid-19

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Comité des alumni de Management et développement d’entreprise (MDE) Business School, une école qui forme des cadres des organisations, a offert des équipements sanitaires d’une valeur de 11 600 000 FCFA au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody, l’un des plus grands hôpitaux ivoiriens, pour lutter contre la Covid-19.

Selon une note d’information transmise samedi à APA, ce don est essentiellement composé d’éléments de protection individuelle. Il s’agit de 6000 surchaussures, plus de 660 blouses jetables plus de 1000 sur blouses réutilisables, 3000 charlottes, 200 visières et une dotation pour location de 2 chapiteaux pendant 2 mois.

« A travers ce geste, MDE Business School et l’association des alumni veulent soutenir et renforcer la capacité des agents de santé afin de leur permettre de répondre efficacement à la lutte contre la Covid-19», rapporte la note.

Ce don permettra entre autres, d’entrevoir la réouverture de certains services de cet hôpital, qui restaient fermés compte tenu du niveau de risque important lié à la situation de la Covid, notamment, les blocs chirurgicaux.

Au cours de cette cérémonie de remise de don, Martin Frigola, le directeur général de MDE a soutenu que l’homme est au coeur des actions de son institution. « Nos formations et toutes nos actions visent toujours à apporter un plus à nos sociétés, à nos organisations et à notre pays», a dit M. Frigola.

De son côté, Dr Méité Issoufou, le directeur général du CHU de Cocody qui est lui-même l’un des membres de ce réseau des alumni MDE, a exprimé sa gratitude aux donateurs, assurant un bon usage des équipements reçus par son établissement.

Depuis quelques mois, le comité des alumni de MDE Business School a initié une mobilisation solidaire à l’effet de venir en aide au personnel soignant de CHU de Cocody, acteurs de premier rang dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire où à la date du 1er août, le pays compte 16 109 cas confirmés avec 11 750 personnes guéries, 102 décès et 4 257 cas actifs.

LB/ls/APA