BEPC session 2020 : Sur 457.797 candidats présents, 243.416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17 %

« Concernant les statistiques, le BEPC et le Test d’Orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503.472 candidats repartis dans 799 centres de composition. Les résultats nationaux sont donc les suivants : sur 457.797 candidats effectivement présents à l’examen du BEPC, 243.416 sont déclarés ADMIS ; soit un taux de réussite de 53,17 % . Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons ». Tels sont les statistiques des résultats nationaux du Bepc et du test d’orientation. Ci-dessous l’intégralité de la déclaration de Mme Dosso Nimaga Mariam, directrice des examens et concours.

DECLARATION DE PRESSE DU DIRECTEUR DES EXAMENS ET CONCOURS RELATIVE AUX RESULTATS DE L’EXAMEN DU BEPC – SESSION 2020

La session 2020 de l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) dont les compositions ont démarrées le mercredi 8 juin s’achemine vers son terme. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la COVID-19 dans sa préparation comme dans son exécution.

Toutefois, grâce à la réactivité et à la sollicitude particulière du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Madame Kandia CAMARA, les mesures idoines ont été adoptées à l’effet de permettre une organisation efficiente des évaluations certificatives de la session.

Le CEPE n’ayant, exceptionnellement, pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année.

Au plan de l’organisation, les épreuves d’Education Physique et Sportive, les compositions orales et écrites, les corrections et les délibérations se sont déroulées selon le calendrier prévu et elles ont pris fin le samedi 25 juillet 2020. Ces activités ont été exécutées sans incident de nature à remettre en cause la validité des évaluations ou la crédibilité des opérations.

Les quelques manquements au devoir professionnel constatés et les cas de fraude découverts pendant ou après les compositions seront transmis à la Commission Nationale de Discipline.

Au plan Pédagogique, les sujets ont été conformes aux normes en vigueur en matière de format et de congruence avec les programmes.

Au plan de la sécurité sanitaire,les mesures barrière de lutte contre la COVID-19 mises en place ont été strictement respectées dans chaque centred’examen par les acteurs et les candidats.

Concernant les statistiques, le BEPC et le Test d’Orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de503.472 candidats repartis dans 799 centres de composition.

Les résultats nationaux sont donc les suivants :

sur 457.797candidats effectivement présents à l’examen du BEPC, 243.416 sont déclarés ADMIS ;

soit un taux de réussite de53,17 % .

Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons.

Il est important d’indiquer que les résultats du BEPC 2020 ne feront pas l’objet de proclamation publique dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire.

Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leurs salles de composition respectives. Ils y recevront individuellement et en main propre leurs relevés de notes ou attestation de réussite dès 14 heures.

L’accès aux centres de composition demeure strictement interdit aux non candidats.

Toutefois, pour ceux qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas se rendre dans les centres, lesdits résultats seront mis en ligne, à la même heure, sur le site internet de la Direction des Examens et Concours : www.men-deco.org.

Les candidats disposent, pour introduire d’éventuelles réclamations dans leurs centres de composition respectifs, d’un délai de 48 heures à compter de Mercredi 29 juillet à 7h30 min. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le samedi 1er août 2020 à 14h.

Cette année encore, l’école a connu des perturbations avec plus de deux mois d’arrêt des cours, dans un contexte sanitaire et social totalement déstabilisé. Cela a eu de lourdes conséquences sur les résultats du BEPC.

C’est dire le caractère fragile et sensible de notre institution scolaire qui a besoin d’être préservée à tout point de vue. Les efforts multiformes déployés par Madame le ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour assurer la continuité éducative ont, dans ce sens, grandement permis de limiter l’impact de cette rupture de scolarité inédite pour notre système éducatif.

L’organisation du BEPC session 2020 n’a connu, dans l’ensemble, aucun dysfonctionnement notable. Cela est le fruit du sens civique élevé et surtout de la mobilisation des acteurs du secteur éducation-formation et des partenaires aux examens sur l’ensemble du territoire.

Ces acteurs ont, en cela, répondu à l’appel lancé par Madame le ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dans son message à la communauté éducative au démarrage des examens à grand tirage.

Nonobstant le contexte particulier de la COVID 19, en pédagogues et éducateurs confirmés, ils ont fait fi de toute autre considération pour ne privilégier que l’intérêt de la chose éducative. Ils ont ainsi mérité de la nation entière

Félicitations aux admis, à leurs encadreurs et parents.

Encouragements aux ajournés. La persévérance dans l’effort finira par être récompensée.

Le Directeur des Examens et Concours

DOSSO NIMAGA MARIAM