Affi N’Guessan a déposé son dossier de candidature à la candidature du FPI

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan, a déposé lundi son dossier de candidature à la candidature du parti, au siège de la formation sis aux 2-Plateaux vallon, en vue de la présidentielle du 31 octobre 2020.

Le dossier de candidature a été réceptionné par le président du Comité de contrôle du FPI, Wognin Honoré. Il a réceptionné les éléments constitutifs, les uns après les autres, à la suite de l’énumération de chaque document, devant quelques responsables du parti.

Il a fait savoir que le Comité de contrôle du Front populaire ivoirien, le parti de l’ex-chef d’Etat, Laurent Gbagbo, analysera lundi et mardi le dossier de candidature et transmettra le résultat aux instances compétentes à le divulguer.

Au terme du dépôt de son dossier de candidature, M. Affi Nguessan, contesté par une autre frange du Fpi, a déclaré que sa « motivation principale, c’est la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays », qui l’amène à se présenter à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

« Quand on aspire à gouverner un pays, c’est qu’ on a une ambition et notre ambition, c’est la renaissance de ce pays traumatisé, appauvri et affaibli, divisé (…) et c’est une situation qui nous afflige », a dit M. Affi Nguessan.

Il a ajouté avoir « les capacités de mettre fin à cette descente aux enfers (…) et donner foi aux jeunes et aux femmes pour bâtir une nation unie, puissante et une économie prospère pour sortir le pays du marasme».

Le FPI, annoncera-t-il, désignera son candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, le samedi 1er août prochain, à travers son congrès. Visiblement, le seul candidat, portera le flambeau d’un parti qui reste encore gangrené par une dissension interne.

AP/ls/APA