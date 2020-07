Célébration à Abidjan du premier anniversaire de GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Générations et peuples solidaires ( GPS), le mouvement politique présidé par l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, a célébré dimanche à Abidjan, son premier anniversaire dans un contexte de préparation pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.

« GPS offre aux ivoiriens la possibilité de rompre avec le passé de rivalités morbides entretenues par la vieille classe politique ivoirienne. Pour nous qui avons fait le choix de soutenir la candidature de Guillaume Soro s’ouvre le temps de la lutte pour son retour au pays pour sa participation à une élection présidentielle libre et transparente », a dit Anne-Marie Bonifon, la coordonnatrice de ce mouvement en Côte d’Ivoire.

GPS qui revendiquer à ce jour 400 000 adhérents «s’active à prendre une part active au processus de désignation du futur président de la Côte d’Ivoire », a poursuivi Mme Bonifon, estimant que le leadership de M. Soro est un « atout » pour remporter l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.

« GPS est devenu l’ennemi public numéro un en Côte d’Ivoire. Depuis le 23 décembre 2019, son siège est interdit d’accès à ces dirigeants», a regretté Mme Bonifon dénonçant l’emprisonnement de plusieurs cadres de ce mouvement politique.

Auparavant, dans une conférence, Pr Samba Diakité a soutenu que GPS n’est pas un mouvement de conflit de génération. « GPS est développeur, pacificateur, unificateur et veut faire la politique autrement », a-t-il expliqué.

Dans la même veine, le député Gnangadjomon Koné a indiqué qu’en Côte d’Ivoire, « nous assistons à une guerre d’égo de nos aînés ». « Soro est là pour une mutation des mentalités. Son combat est contre un système politique et non contre un individu», a souligné le parlementaire.

Guillaume Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne a démissionné en février 2019 de la présidence de cette institution pour « divergence d’opinion » avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

Depuis près d’un an, M. Soro est en Europe et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice ivoirienne. Créé le 26 juillet 2019, Générations et Peuples Solidaires ( GPS) qu’il préside, se veut un mouvement politique citoyen pour fédérer les ivoiriens de toutes les générations autour des valeurs de solidarité.

