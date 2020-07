21 Juillet 2020 – Economie, santé et sport au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment le rôle du Comité de veille économique (CVE), le passage à la 3ème phase du plan de déconfinement et le report de la 35ème édition du Marathon des Sables.

+Aujourd’hui le Maroc+ souligne que depuis la dernière réunion du Comité de veille économique (CVE), qui date du 21 mai, beaucoup de choses se sont passées et les événements se sont même accélérés.

Il y a eu un début de déconfinement, puis la reprise progressive des activités économiques et de la vie quotidienne, rappelle le quotidien, notant que durant cette période, des secteurs et non des moindres sont restés dans l’expectative, parfois avec le sentiment d’être livrés à leur sort.

Si le CVE a permis aux pouvoirs publics et aux opérateurs économiques de réagir avec célérité pour organiser la riposte, le travail est loin d’être fini et les mois qui arrivent nécessiteront encore davantage d’accompagnement, estime-t-il.

De son côté, +L’Opinion+ a salué la récente décision des autorités nationales de passer à la troisième phase du processus d’allégement des mesures de confinement sanitaire.

« Mais cette décision aurait gagné à être annoncée de façon plus claire, plus cohérente et surtout moins contradictoire que ce que l’on vient de voir », avance le journal, revenant sur le quiproquo autour du maintien ou non de la distinction entre zones 1 et 2 et l’appel du chef du gouvernement d’éviter les voyages durant la période de l’Aïd Al-Adha où les hôteliers réalisent traditionnellement de bonnes recettes grâce au tourisme interne.

En cette période de reconquête de l’espace public et de prémices de renaissance de l’économie nationale, la meilleure réaction consiste, selon les spécialistes, à accepter la présence du virus et à composer avec lui, fait-il observer.

Côté sport, +Le Matin+ rapporte que la 35e édition du Marathon des sables, déjà reportée au mois de septembre 2020, ont consenti un deuxième ajournement, cette fois-ci au mois d’avril 2021.

« En conséquence de la dégradation de la situation internationale qui nous semblait stable il y a encore quelques semaines, nous prenons la lourde décision de reporter à nouveau ce 35e Marathon des sables à la période allant du 2 au 12 avril 2021 », ont-ils indiqué dans un communiqué, cité par la publication.

« Dans ce contexte d’incertitude générale, nous faisons face à trop d’inconnues pour organiser sereinement notre belle aventure MDS », a souligné dans le communiqué le directeur de la course, Patrick Bauer.

« Cependant, il nous semble inenvisageable de nous rassembler dans le désert pour cette 35e édition dans ces conditions si complexes à la fois pour nous organisateurs, mais aussi pour nos concurrents, bénévoles, partenaires, prestataires, journalistes », explique-t-il.

