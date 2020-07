Inscription en ligne des élèves : L’opération fixée du 15 juillet au 13 septembre

Le chef de cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kouyaté Abdoulaye, a procédé hier au lancement officiel de l’inscription en ligne des élèves pour le compte de l’année scolaire 2020-2021. Cette opération se déroulera du 15 juillet au 13 septembre à minuit.

L’information a été donnée au cours d’un point de presse au 28e étage de la tour D au Plateau. Les élèves de l’enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle du public et du privé sont concernés par cette inscription. Les trois opérateurs de téléphonie mobile sollicités en 2018 pour les inscriptions en ligne l’année dernière ont été reconduits. Les tarifs restent inchangés. Trois mille francs pour le privé, six mille francs pour le public au niveau de l’enseignement général et technique. S’agissant de l’enseignement professionnel, les frais sont estimés à 12000 F Cfa pour le public et 6000 F Cfa pour le privé.

L’inscription en ligne pour le Bts est de trente-cinq mille francs. En prenant ces dispositions, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle veut ainsi préparer la rentrée scolaire prévue pour le 14 septembre.

C’est par le biais d’un téléphone mobile ou un ordinateur en suivant une application que se fera l’inscription. Le matricule est nécessaire pour s’inscrire. Ce processus s’achève par un reçu d’inscription que l’élève présentera dans son établissement lors des inscriptions physiques.

« Nous entamons cette campagne pour que parents et élèves prennent leurs dispositions pour la réussite de l’opération. Nous invitons chacun au respect de la date limite de cette opération. Pour la rentrée 2020-2021, la ministre Kandia Camara nous a instruit de relever le défi de la qualité de l’enseignement du fait de la Covid-19 ». Avant d’ajouter : « Un mois d’enseignement sera consacré à une révision complète de tous les programmes pour mettre tous les élèves à niveau dès la rentrée des classes ».

La direction des stratégies, de la planification et des statistiques dont le premier responsable est Fofana Mamadou, maître d’ouvrage de l’inscription en ligne, exhorte les uns et les autres à jouer leur partition. S’agissant de l’enseignement professionnel au public, les parents paieront 12 000 F et 6000 F pour le privé. Ceux qui préparent le Bts dans l’enseignement technique devront débourser 35 000 F Cfa.

Le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye, a observé que l’année scolaire 2019-2020 a été secouée par la crise sanitaire inédite de la pandémie du coronavirus. « Cette pandémie a affecté le fonctionnement normal de notre système éducatif par la fermeture inattendue des établissements scolaires », a-t-il ajouté.

Signalons que lorsque l’établissement de l’élève change, il devra s’inscrire avec le code de la nouvelle école.

Lire la source : Fratmat