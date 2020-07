Mise en place d’une « Maison du citoyen» pour rapprocher l’administration des populations ivoiriennes

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la mise en place, en Côte d’Ivoire, d’un guichet unique du service public administratif dénommé la « Maison du citoyen», une plateforme qui vise à rapprocher les services administratifs des populations.

« La création de ce portail public vise à centraliser notamment l’information administrative et la production de documents administratifs pour réduire les délais de délivrance ainsi que les coûts induits de façon à rapprocher les services publics des populations surtout dans le contexte actuel de la pandémie à Covid-19», a expliqué Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Alassane Ouattara.

La Maison du citoyen est une plateforme à la fois physique et électronique conçue pour offrir aux usagers connectés ou non du service public, une porte d’entrée unique ouvrant un large éventail des produits et services offerts par l’administration, les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux et les structures privées bénéficiant d’une dérogation de service public, a fait savoir auparavant, M. Touré qui est également le ministre ivoirien de la Communication et des médias.

Il a conclu en assurant que les usagers auront accès à toutes les prestations de l’administration ivoirienne à travers ce guichet unique.

LB/ls/APA