COVID-19 : 157 nouveaux cas enregistrés

COMMUNIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 28/06/2020 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, dimanche 28 juin 2020, 157 nouveaux cas de Covid-19 sur 624 échantillons prélevés soit 25 % de cas positifs, 86 guéris et 0 décès.

A la date du 28 juin, la Côte d’Ivoire compte donc 9 101 cas confirmés dont

3 808 personnes guéries, 66 décès et 5 227 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 52 885.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que la pandémie n’est pas terminée.

Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières notamment le lavage des mains à l’eau et au savon, la distanciation physique et le port de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants car nous pouvons tous être contaminés.

Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l’odorat, toux, la fièvre, et des difficultés respiratoires, n’hésitez pas à vous rendre dans l’un des centres d’accueil et de dépistage covid-19, ou appelez les numéros gratuits suivants : le 101, le 119, le 125 et le 143.

Le Ministre de la Sante et de l’Hygiène Publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.

Fait à Abidjan, le 28 Juin 2020

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique