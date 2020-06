Pèlerinage à La Mecque 2020 : Pas de Hajj, cette année, pour les non-résidents en Arabie Saoudite

Le Hajj se tiendra, avec la participation d’un nombre très limité de pèlerins, rapporte l’Agence Saoudienne de press (Saudi Agence Press).

Cette décision est du ministère du Hajj et de la Omra qui l’a annoncé le 22 juin 2020. « Vu la persistance de la pandémie et des risques de propagation du Coronavirus dans les espaces surpeuplés et les grands rassemblements, sa transmission entre les pays, et l’augmentation du nombre d’infections dans le monde, il a été décidé que le Hajj pour cette année (1441 H / 2020) se tiendra, avec la participation d’un nombre très limité de pèlerins de diverses nationalités résidant déjà en Arabie saoudite », a décidé les autorités saoudiennes qui accordent une priorité absolue à la sécurité sanitaire des pèlerins.

En réduisant au strict minimum l’organisation du Hajj, ils entendent faire exécuter les rites du pèlerinage « de manière sûre du point de vue de la santé publique tout en observant les mesures préventives et les protocoles de distanciation sociale nécessaires pour protéger les êtres humains contre les risques associés à cette pandémie et conformément aux enseignements de l’islam qui appelle à préserver la vie des gens ». L’édition 2020 était prévue pour la période fin juillet-début août.

A propos de cette situation, le Président Macky Sall avait déclaré bien avant cette dernière décision : « Nous avons reçu mercredi 11 mars, un message important de l’Arabie Saoudite demandant de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage cette année. Cela montre qua coronavirus est une maladie sérieuse ».

Le pèlerinage aux lieux saints de l’islam en terre d’Arabie est le 3ème des cinq piliers de l’Islam. Et vient après la foi (Chaada) et l’aumône, et avant le jeûne pendant le mois de ramadan et la prière.

A noter que selon le ministère saoudien du Hajj et de la Omra, en 2019, ce sont près de 2,4 millions de pèlerins du monde ont effectué le Hajj.

Lire la source : Fratmat