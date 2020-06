Evolution du coronavirus en Afrique

APA-Dakar (Sénégal) – Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS

54 NOMBRE DE CAS RECENSÉS 266.941 NOMBRE DE DÉCÈS 7173

Afrique du Sud : Cas (80.412) – Guérisons (44.331) – Décès (1674)

La nation arc-en-ciel annonce ce mercredi 6879 cas et 106 décès.

Algérie : Cas (11.268) – Guérisons (7943) – Décès(799)

121 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 11 décès.

Angola : Cas (155) – Guérisons (64) – Décès (7)

Ce mercredi, Luanda rapporte sept cas et un mort.

Bénin : Cas (572) – Guérisons (237) – Décès (9)

Dans l’ex-Dahomey, 40 contaminations sont déclarées.

Botswana : Cas (79) – Guérisons (25) – Décès (1)

Dans ce pays de l’Afrique australe, dix-neuf cas sont signalés.

Burkina Faso : Cas (899) – Guérisons (809) – Décès(53)

Au pays des hommes intègres, il y a quatre nouveauxcas.

Burundi : Cas (104) – Guérisons (75) – Décès (1)

Ce pays ne recense pas d’infections.

Cameroun : Cas (9864) – Guérisons (5570) – Décès(276)

Au pays de Paul Biya, on ne mentionne aucun cas.

Cabo Verde : Cas (792) – Guérisons (361) – Décès (7)

Dans cet archipel, onze cas sont confirmés ce mercredi.

Centrafrique : Cas (2564) – Guérisons (402) – Décès (18)

En République Centrafricaine, 154 cas et 4 décès sont annoncés.

Comores : Cas (197) – Guérisons (127) – Décès (3)

Les îles Comores ne confirment pas de contaminations.

Congo : Cas (883) – Guérisons (391) – Décès (27)

Ce pays de l’Afrique centrale n’indique pas de cas.

Côte d’Ivoire : Cas (6063) – Guérisons (2749) – Décès (48)

384 cas de Covid-19 et 2 décès ont été notés ce mercredi.

Djibouti : Cas (4545) – Guérisons (3411) – Décès (43)

Aujourd’hui, six nouveaux cas sont constatés.

Egypte : Cas (49.219) – Guérisons (13.141) – Décès (1850)

Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on déclare1363 cas et 84 morts.

Erythrée : Cas (131) – Guérisons (39) – Décès (0)

Après une longue durée sans cas actif, ce pays a encore confirmé dix infections.

Eswatini : Cas (563) – Guérisons (262) – Décès (4)

L’ex-Swaziland rapporte aujourd’hui 43 cas.

Ethiopie : Cas (3759) – Guérisons (849) – Décès (63)

Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 129 cas et 2 décès.

Gabon : Cas (4114) – Guérisons (1432) – Décès (29)

Dans le pays d’Ali Bongo, de nouveaux cas ne sont pas signalés.

Gambie : Cas (34) – Guérisons (24) – Décès (1)

Ce pays enclavé ne remarque rien aujourd’hui.

Ghana : Cas (12.590) – Guérisons (4410) – Décès (66)

Accra déclare ce mercredi 397 nouveaux cas et 8 morts.

Guinée : Cas (4639) – Guérisons (3327) – Décès (26)

Conakry n’annonce aucun cas de plus.

Guinée-Bissau : Cas (1492) – Guérisons (153) – Décès (15)

Ce pays lusophone ne confirme pas d’infections.

Guinée équatoriale : Cas (1664) – Guérisons (515) – Décès (32)

Malabo indique ce mercredi 358 cas et 20 décès.

Kenya : Cas (4044) – Guérisons (1353) – Décès (107)

Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 184contaminations et 2 décès.

Lesotho : Cas (4) – Guérisons (2) – Décès (0)

Dans cet Etat enclavé, il n’y a pas de cas aujourd’hui.

Liberia : Cas (516) – Guérisons (240) – Décès (33)

Monrovia rapporte ce mercredi sept cas.

Libye : Cas (484) – Guérisons (76) – Décès (10)

Tripoli décompte aujourd’hui dix-sept cas.

Madagascar: Cas (1378) – Guérisons (450) – Décès (12)

Dans la Grande île, 61 cas sont attestés ce jour.

Malawi : Cas (564) – Guérisons (73) – Décès (6)

Ce mercredi est un jour de répit.

Mali : Cas (1890) – Guérisons (1168) – Décès (107)

Ce pays ouest-africain recense cinq infections et trois morts.

Maroc : Cas (8997) – Guérisons (7993) – Décès (213)

Ce mercredi, 66 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et un patient est mort.

Maurice : Cas (337) – Guérisons (325) – Décès (10)

A l’île Maurice, aucun cas n’a été détecté ce jour.

Mauritanie : Cas (2223) – Guérisons (427) – Décès (95)

La République islamique déclare 166 cas et 2 décès.

Mozambique : Cas (651) – Guérisons (160) – Décès (4)

Maputo constate aujourd’hui treize infections.

Namibie : Cas (36) – Guérisons (19) – Décès (0)

Cet Etat dénombre deux cas ce mercredi.

Niger : Cas (1016) – Guérisons (885) – Décès (66)

Niamey ne déclare pas de contaminations.

Nigeria : Cas (17.148) – Guérisons (5623) – Décès(455)

Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest fait part de 490 cas et 31 décès.

Ouganda : Cas (732) – Guérisons (420) – Décès (0)

Kampala constate huit cas ce mercredi.

RD Congo : Cas (5100) – Guérisons (640) – Décès(115)

Kinshasa annonce aujourd’hui 126 cas et 3 morts.

Rwanda : Cas (636) – Guérisons (338) – Décès (2)

Le pays de Paul Kagamé ne déclare rien.

Sao Tomé-et-Principe : Cas (683) – Guérisons (188) – Décès (12)

Ce pays insulaire du Golfe de Guinée recense douzeinfections.

Sénégal : Cas (5369) – Guérisons (3606) – Décès (73)

Ce mercredi, le Sénégal a réalisé 970 tests dont 122 sont positifs. Il s’agit de 111 cas contacts suivis et 11 cas issus de la transmission communautaire. En outre, troispatients ont rendu l’âme.

Seychelles : Cas (11) – Guérisons (11) – Décès (0)

Ce pays ne compte plus officiellement de cas actif.

Sierra Leone : Cas (1249) – Guérisons (707) – Décès(51)

Cette nation anglophone indique 24 cas ce mercredi.

Somalie: Cas (2696) – Guérisons (685) – Décès (88)

Les autorités sanitaires ont déclaré 38 cas.

Soudan : Cas (7740) – Guérisons (2820) – Décès (477)

Khartoum annonce aujourd’hui 305 cas et 9 morts.

Soudan du Sud : Cas (1776) – Guérisons (58) – Décès(30)

Le dernier Etat africain indépendant n’indique rien.

Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)

Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs jours.

Tchad : Cas (854) – Guérisons (721) – Décès (74)

Cet Etat dirigé par Idriss Déby recense une infection.

Togo : Cas (537) – Guérisons (344) – Décès (13)

Les autorités sanitaires n’indiquent pas de cas positifs.

Tunisie : Cas (1128) – Guérisons (1004) – Décès (50)

Tunis annonce aujourd’hui trois infections et un mort.

Zambie : Cas (1412) – Guérisons (1142) – Décès (11)

Lusaka rapporte sept contaminations.

Zimbabwe : Cas (401) – Guérisons (63) – Décès (4)

Dans ce pays de l’Afrique australe, il y a dix nouveaux porteurs du virus.

ID/cgd/APA