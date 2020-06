Lutte contre le coronavirus : 577 bars et boîtes de nuit du district d’Abidjan fermés

Au point presse sur la gestion du Coronavirus, le lundi 15 juin 2020, à Abidjan, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charlemagne Bleu, a annoncé la fermeture de 577 bars et boîtes de nuit dans le district d’Abidjan, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

« Dans la période du 1er mai au 15 juin 2020, ce sont au total, 577 bars et boîtes de nuit qui ont été fermés et 2 515 maquis ont été visités dans le cadre de la sensibilisation au respect des mesures barrières », a déclaré Charlemagne Bleu.

Le porte-parole de la police nationale a rappelé le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu’au 30 juin 2020, conformément à la décision du Conseil national de sécurité du 11 juin 2020. Il a également annoncé l’interpellation de quatre propriétaires de boîtes de nuit et bars, la saisie d’appareils de sonorisation et de 433 bouteilles alcoolisées.

Charlemagne Bleu a rassuré les populations sur l’engagement des forces de défense et de sécurité à mettre de l’ordre dans le secteur du transport, afin d’endiguer la propagation de la pandémie.

Pour sa part, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Edith Clarisse Kouassy, a déploré l’augmentation du nombre de nouveaux cas. Elle a indiqué que le taux de positivité est passé à 31% contre 6 à 15%, par le passé.

« Le bilan s’alourdit et plus de 95% des cas de COVID-19 sont enregistrés dans le Grand Abidjan ». Cela est dû, a-t-elle souligné, à la non observance des mesures barrières à visée préventive.

Lire la source : Fratmat