COVID-19 : 236 nouveaux cas enregistrés 14 juin 2020

COMMUNIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 14/06/2020 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, dimanche 14 juin 2020, 236 nouveaux cas de Covid-19 sur 848 échantillons prélevés soit 27,8% de cas positifs, 108 guéris et 0 décès.

A la date du 14 juin, la Côte d’Ivoire compte donc 5 084 cas confirmés dont 2 505 personnes guéries, 45 décès et 2 534 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 36 783.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives, cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19 . Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun .

Le Ministre constate également un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres.

Il rappelle que la pandémie n’est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol.

Dès l’apparition des signes tels que la toux, la fièvre, et des difficultés respiratoires, n’hésitez pas à vous rendre dans l’un des centres d’accueil et de dépistage covid-19, ou appelez les numéros gratuits suivants : le 101, le 119, le 125 et le 143

Le Ministre de la Sante et de l’Hygiène Publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.

Fait à Abidjan, le 14 Juin 2020.

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

