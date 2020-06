COVID-19 : 126 nouveaux cas confirmés

COMMUNIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 06/06/2020 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, samedi 06 juin 2020, 126 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés soit 16,7% de cas positifs, 146 guéris et 00 décès.

A la date du 06 juin, la Côte d’Ivoire compte donc 3 557 cas confirmés dont 1 750 personnes guéries, 36 décès et 1 771 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 30 612.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique insiste sur le fait que la pandémie n’est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là dans notre pays et que nous devons rester prudents.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières notamment le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour vous protéger et protéger les autres.

Dès l’apparition des signes tels que la toux, la fièvre, et des difficultés respiratoires, n’hésitez pas à vous rendre dans l’un des centres d’accueil et de dépistage covid-19, ou appelez les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143

Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.

Fait à Abidjan, le 06 Juin 2020.

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique