Cepe, Bepc, Bac, Cafop/Session 2020 : Tout sur les dispositions et le réaménagement du calendrier

La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnels, Kandia Camara a annoncé, ce jeudi 4 juin 2020, les calendriers des examens de grand tirage et concours pédagogiques. Il ressort de cette rencontre avec la presse, à Abidjan-Plateau, les dispositions suivantes

CEPE

Prise en compte des 2 examens blancs pour l’admission en 6è sur la base de l’obtention de 85/170 points soit une moyenne de 10/20. Le dernier est prévu le mardi 23 juin 2020

BEPC

Epreuves physiques : lundi 08 au samedi 19 juin 2020

Epreuves orales : du mercredi 08 au samedi 11 juillet 2020

Epreuves écrites + test d’orientation en 2nde : du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020

Proclamation des résultats : le mardi 28 juillet 2020 à 14 h

BAC

Epreuves physiques et sportives : du lundi 22 juin au vendredi 03 juillet 2020

Epreuves orales et pratiques :

BAC technique : du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020

BAC artistique : du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020

BAC général : du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020

Epreuves écrites : du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020

Proclamation des résultats : vendredi 14 août 2020

CAFOP

Epreuves écrites : dimanche 05 juillet 2020

Résultats de l’admissibilité : samedi 1er août 2020

Tests psychotechniques : dimanche 09 août 2020

Proclamation des résultats définitifs : mardi 25 août 2020

Ci-dessous l’intégralité de l’allocution de Mme la ministre Kandia Camara

Très chers membres de la communauté éducative ;

Mesdames et messieurs les journalistes,

Je voudrais vous remercier pour votre présence massive à cette conférence de presse que j’ai convoquée afin de vous communiquer les dispositions prises par le gouvernement pour l’organisation des examens à grand tirage et des concours pédagogiques. A toutes fins utiles, je rappelle que chaque année scolaire est sanctionnée par une série d’évaluations sommatives portant sur les examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat, ainsi que de l’examen de fin de formation dans les CAFOP et du concours d’entrée dans les CAFOP.

Comme vous le savez, ces échéances se dérouleront, cette année, dans un contexte particulier du fait de la pandémie de la COVID-19. C’est ce même contexte qui nous avait déjà amenés à procéder à un réaménagement du calendrier scolaire et des programmes pédagogiques.

Depuis la réouvertures des classes le 18 mai à l’intérieur du pays et le 25 mai dans le grand Abidjan, ces nouvelles mesures sont en vigueur dans le cadre des opérations d’enseignement-apprentissage.

L’organisation des examens et des concours pédagogiques connaîtra, elle aussi, des modifications que je porte maintenant à votre connaissance :

1- Dispositions concernant le CEPE

Vu les circonstances particulières et les spécificités de cet examen, le gouvernement a opté pour la suppression de cet examen pour l’année scolaire 2019-2020. Ce choix est fondé par plusieurs raisons dont je voudrais évoquer ici les principales :

– Une évaluation sommative formelle consécutive à la reprise des enseignements après deux (2) mois d’interruption seraient laborieux pour des élèves en CM2 dont l’âge varie entre neuf (9) et douze (12) ans.

– L’observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s’avérer difficile dans les 2.323 centres d’examens devant accueillir 583.480 candidats susceptibles d’être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière.

– La prise en compte des notes de contrôles continus et des examens blancs pour l’admission en sixième (6e) sur la base de l’obtention de 85 points sur 170 conformément à la mesure de suppression du concours d’entrée en sixième (6e) en vigueur depuis 2013.

Pour assurer la crédibilité de ce mode d’admission, je rappelle que les deux (2) examens blancs annuels dont le dernier est prévu, sur l’ensemble du territoire national, le mardi 23 juin 2020, obéissent au même format que l’examen du CEPE.

Aussi, l’évaluation des élèves se fait à partir des enseignements reçus dans les Inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire qui en contrôlent l’effectivité de sorte à assurer l’égalité des chances et l’équité pour tous.

Relativement à ce point, le gouvernement s’engage à rembourser les 500f représentant le droit d’inscription au CEPE, pour un montant total de 291.740.000 FCFA perçu par le trésor public. Ce remboursement sera fait par le truchement des IEPP en rapport avec les trésoreries départementales.

2- Dispositions concernant le BEPC et le test d’orientation

Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant :

– Epreuves physiques et sportives, du lundi 08 au samedi 19 juin 2020.

– Epreuves orales, du mercredi 08 au samedi 11 juillet 2020.

– Epreuves écrites y compris le texte d’orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020.

– Proclamation des résultats, le mardi 28 juillet 2020 à 14 heures.

3- Dispositions concernant le Baccalauréat

– Epreuves physiques et sportives, du lundi 22 juin au vendredi 03 juillet 2020.

– Epreuves orales et pratiques :

 BAC technique : du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020

 BAC artistique : du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020

 BAC général : du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020

– Epreuves écrites : du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020.

– Proclamation des résultats : vendredi 14 août 2020.

4- Dispositions concernant les examens et concours pédagogiques

4.1- titularisation des élèves-maîtres en fin de formation dans les CAFOP, du lundi 25 mai au vendredi 19 juin 2020 (en cours)

4.2- Concours d’entrée aux CAFOP :

– Achèvement des visites médicales du lundi 25 mai au vendredi 05 juin 2020

– Achèvement du processus d’inscription du lundi 25 mai au samedi 06 juin 2020

– Epreuves écrites, le dimanche 05 juillet 2020

– Résultats de l’admissibilité, le samedi 1er août 2020

– Test psychotechnique, dimanche 09 août 2020

– Proclamation des résultat définitifs, mardi 25 août 2020.

Je précise que le calendrier susmentionné concerne exclusivement les candidats qui avaient commencé leur inscription avant l’arrêt des opérations dû à la survenue de la pandémie de la COVID-19.

Mesdames et messieurs les journalistes, voici en quelques mots le nouveau calendrier des examens et concours pédagogiques pour l’année 2019-2020.

Je vous remercie pour votre aimable attention.