5 millions de nouveaux électeurs attendus sur la liste électorale

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – Environ cinq millions de nouveaux électeurs sont attendus pour l’opération de révision de la liste électorale ivoirienne qui aura lieu du 10 au 24 juin prochain dans 10 848 centres d’enrôlement en Côte d’Ivoire, a annoncé jeudi à Abidjan, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, le président de la Commission électorale indépendante ( CEI, organe électoral).

« Au dernier recensement, nous avions 6 600 000 personnes sur la liste électorale pour une population électorale de 10 500 000 personnes en âge de voter. Donc, nous attendons pour cette opération plus ou moins 5 millions de nouveaux électeurs à recenser », a fait savoir M. Coulibaly qui s’exprimait dans une conférence de presse au siège de son institution aux II-Plateaux dans l’Est d’Abidjan.

Quelque 10 848 centres d’enrôlement seront ouverts pour cette opération sur l’ensemble du territoire ivoirien et 84 à l’étranger, a ajouté le président de l’institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire.

«En plus de l’enrôlement physique, nous envisageons d’instituer l’enrôlement en ligne qui est une innovation et ne concernera que les personnes déjà inscrites sur la liste électorale et qui désirent mettre à jour leurs données», a par ailleurs, souligné M. Coulibaly.

Dans la foulée, le président de la CEI a précisé que 35 000 agents recenseurs sont en formation pour la conduite de cette opération sur toute l’étendue du territoire national.

Auparavant, le patron de l’institution électorale ivoirienne a expliqué les trois objectifs principaux de l’opération de révision de la liste électorale qui sont la mise à jour de toutes les informations sur ce document, l’inscription de nouvelles personnes et le retrait de la liste des personnes qui ne méritent plus d’y être.

« La Covid-19 a eu un impact sur notre calendrier électoral. Mais nous avons surmonté cela», a indiqué M. Coulibaly assurant que les autres dates du processus électoral seront respectées. L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire est constitutionnellement prévue le 31 octobre prochain.

