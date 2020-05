COVID-19 : la Côte d’Ivoire enregistre 85 nouveaux cas confirmés

COMMUNIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 28/05/2020 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, jeudi 28 mai 2020, 85 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés soit 17% de cas positifs, 24 guéris et 01 décès.

Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge COVID-19 du CHU de Yopougon. Il s’agit d’une patiente de 80 ans, décédée dans un tableau de pneumopathie.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique présente ses condoléances à la famille éplorée.

A la date du 28 mai, la Côte d’Ivoire compte donc 2 641 cas confirmés dont 1 326 personnes guéries, 32 décès et 1 283 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 26 021.

Il est donc indispensable d’intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements, pour se protéger et protéger les autres.

Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage fréquent des mains à l’eau et au savon.

Par ailleurs, devant l’apparition de signes tels que : la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants : Le 101, le 119, le 125 et le 143 ou de vous rendre dans un centre d’accueil et de dépistage.

Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.

Fait à Abidjan, le 28 Mai 2020.

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique