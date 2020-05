19 Mai 2020 – La saisie de faux billets en devises étrangères au menu des quotidiens sénégalais

APA-Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais parvenus, ce mardi à APA, traitent de divers sujets dont la saisie record, par la Brigade de recherches de la gendarmerie, de faux billets en devises étrangères.

« Main basse sur 1 291 milliards Francs CFA », affiche le quotidien EnQuête, précisant que ce sont « Trois paquets d’un milliards d’euros, neuf cents millions d’euros et cinquante millions en billets noirs (qui ont été) saisis » par les hommes du commandant Adama Niang.

Le journal qui revient sur « Comment la Brigade de Recherche de Dakar a démantelé la bande des 5 faussaires », regrette que « La fabrication de faux billets (aie) atteint une ampleur insoupçonnée dans la capitale sénégalaise ».

Pour L’AS quotidien « Si cette bande avait réussi son coup, l’économie du pays allait (tout simplement) s’écrouler comme un château de sable. (Car c’est) c’est près de 2 000 milliards Cfa, +1639 exactement+ (soit) la moitié du budget du Sénégal en coupures d’euros que les braves gendarmes de la Brigade de Faidherbe ont réussi à retirer des mains d’une bande de 06 individus qui s’activaient dans la fabrication de faux billets de banque ».

L’Observateur qui confirme le nombre de 6 personnes impliquées dans cette affaire soutient que « Babacar Fall, le cerveau présumé de la bande (a, lors de son interrogatoire,) cité 2 pontes du régime de Wade (2000-2012) ».

« Jadis, très proche de l’ancien chef de l’Etat, ils sont très engagés en politique et l’un d’eux avaient même déposé sa candidature à la présidentielle de 2019. F.S et P.D, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, peuvent, déjà présent, égrainer leur chapelet et prier le Bon Dieu pour prouver leur innocence dans ce deal de trafic de faux billets », détaille L’Obs.

Sous le titre « Un cas importé infecte le Cis », Le Quotidien revient sur le soutien controversé du Club des investisseurs sénégalais (Cis) à l’entreprise Akilee dans l’affaire qui l’oppose à la Société nationale d’électricité (Senelec).

« Le Pdg du Club des investisseurs sénégalais (Cis) a bloqué une résolution de son Conseil d’administration qui désavouait la motion de soutien à Akilee. Cela a conduit à une contestation de son autorité et certains membres ont appelé à une Ag extraordinaire pour revoir le mode de gouvernance de l’association patronale », rapportent nos confrères.

Vox Populi se projettent sur la célébration, en fin de semaine, de la fête Korité en cette période de coronavirus et écrit : « Un désastre ! Voilà vers quoi s’acheminent les tailleurs pour cette Korité 2020. Fautes de clients, les commandes se font rares si elles ne sont pas inexistantes ».

Le quotidien national Le Soleil consacre sa parution du jour à la situation épidémiologique du pays et arbore ce titre : « Plus de 1 000 patients guéris », avant de préciser en sous-titres que « 1 441 malades (sont) sous traitement sur 2544 cas positifs ».

Walf Quotidien s’intéresse pour sa part aux effets de la pandémie et estime que « L’opposition perd la voix ». « Le consensus autour du président Macky Sall dans sa lutte contre la Covid-19 a rendu aphone l’opposition. En dehors de l’ancein Premier ministre Abdoul Mbaye et du leader de Pastef, Ousmane Sonko qui ne ratent jamais une occasion pour canarder le pouvoir, tous les autres hommes politiques sont gênés de critiquer le régime », affirme Walf.

