Suède : Le plus petit restaurant du monde va ouvrir et accueillera une seule personne

Le restaurant éphémère que Rasmus Persson et Linda Karlsson ouvriront le 10 mai prochain à Värmland (Suède) possède une particularité étonnante : il ne sert qu’un seul client à chaque service. Baptisé « Bord for en » (« Table pour un » en français), l’établissement propose à son client de l’installer dans une prairie. L’unique table dressée dans l’herbe est reliée à la cuisine par une corde le long de laquelle coulisse un panier, explique CNN.

Les plats et les boissons parviennent au client par l’intermédiaire de ce dispositif. Pour composer le menu en trois services, le couple de Suédois s’est inspiré des voyages de Rasmus Persson. L’entrée à base d’oseille, de caviar d’algues et d’une galette de pomme de terre typiquement suédoise est suivie d’un plat principal composé de poudre de salsifis, de croquettes de maïs et d’une purée de carottes au gingembre. Vient ensuite le dessert, une glace au babeurre agrémentée de myrtilles.

Pas de prix fixe

À la fin de son repas, le client décide de lui-même du montant qu’il souhaite payer. « Nous acceptons tout le monde, peu importe la situation financière », commente Linda Karlsson. Les responsables du restaurant, qui disparaîtra après le 1er août, insistent aussi sur l’importance de l’expérience d’isolement vécue par leur visiteur.

Ils expliquent donc qu’ils ne feront aucune exception à leur règle de la table pour une personne et qu’aucun spectateur ne sera toléré. « Je rêve qu’un jour, dîner seul soit socialement acceptable », indique la Suédoise. « Peut-être que nous sommes en train d’y arriver ? », ajoute-t-elle.

L’idée de créer Bord For En est née au début de la pandémie de Covid-19, quand les parents de Linda Karlsson sont venus rendre visite au couple. Même si aucune mesure de confinement ou de distanciation n’a été imposée en Suède, la famille avait alors préféré installer les personnes âgées à l’écart dans le jardin.

Lire la source : 20minutes.fr