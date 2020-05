Reprise effective des cours à compter du 18 mai (Kandia Camara)

Suite aux mesures additionnelles annoncées par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Kamissoko Camara, a pris certaines dispositions en vue de la reprise effective des cours. Kandia Camara était l’invitée du Point presse quotidien du gouvernement de ce samedi 9 mai 2020.

« Le démarrage effectif des cours dans les écoles primaires publiques et privées sur toute l’étendue du territoire national, à partir du lundi 18 mai 2020, à l’exception des Directions régionales d’Abidjan, de Dabou, d’Aboisso et la Direction départementale de Grand-Bassam », a décidé Kandia Camara.

Cette reprise des cours, le lundi 18 mai, concernera les élèves du primaire et les établissements du secondaire et technique à petits effectifs. Les élèves des établissements du secondaire à gros effectifs, « l’option d’une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d’examen (Troisième et Terminale) ».

Selon la ministre en charge de l’Education nationale, cette option sera observée pendant une période de deux semaines avant d’envisager la rentrée des classes intermédiaires. Ainsi dans l’attente de leur rentrée, les élèves des classes intermédiaires poursuivront le Programme d’enseignement à distance.

De façon pratique, pour le primaire, elle a opté pour « une organisation prudente de l’occupation des salles de classe par rotation (un jour sur deux) entre les classes de CE2, CM1, CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1 ». Ceux du préscolaire sont mis en vacances parce qu’ils avaient presque achevé le programme scolaire au moment de la fermeture des écoles.

Aussi la répartition spatiale dans les salles de classe, en tenant compte des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, sera de mise.

Rappelons que le Président de la République avait annoncé la réouverture des établissements scolaires, à l’intérieur du pays, à compter du vendredi 8 mai 2020.

