Covid-19 : plus de 80 familles de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, bénéficiaires de kits alimentaires

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Pour atténuer l’impact du Covid-19 sur les ménages à faibles revenus, le Mouvement « un coup KO pour le Rhdp», proche du pouvoir en Côte d’Ivoire, a distribué mercredi à Treichville, dans le Sud d’Abidjan, des kits alimentaires au profit de plus de 80 familles vulnérables.

Arborant un polo avec le logo du mouvement politique, Adama Camara, président de l’organisation, a avec son équipe procédé à la remise de kits alimentaires de première nécessité, composés notamment de 5 Kg de riz et de 5 Kg de sucre.

Selon M. Camara, cet acte s’inscrit dans « la suite de ce que le gouvernement a décidé de faire depuis le début de la pandémie du Covid-19 », à savoir soutenir la population, et être aux côtés des ménages les plus vulnérables.

Regroupés sous une bâche dressée dans l’enceinte d’un établissement, les récipiendaires, à l’appel de leur nom, s’affichaient pour récupérer leur sésame. Un don, qui en cette période de ramadan, vient soulager les familles musulmanes.

Treichville, une commune cosmopolite, compte 43 quartiers. Selon les critères d’octroi des kits, le bureau exécutif du mouvement a décidé de prendre deux familles démunies par quartier, soit 86 familles. Et ce, en collaboration avec les représentants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, au pouvoir) dans chaque quartier.

L’organisation envisage de continuer cette action, qui à six mois de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, marque des scores à l’avantage du Premier ministre, Amadou Gon, En convalescence à Paris. M. Camara qui lui souhaite un prompt rétablissement, a foi qu’il sera bientôt parmi les siens.

« On fera le maximum pour que les gens sachent que cette la vision » de solidarité impulsée par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, au travers du gouvernement est une réalité pour bouter hors du pays cette pandémie, a dit M. Camara.

Rokia Fofana, avec son colis en main, laisse transparaître sur sa mine une grande joie. « Je remercie le mouvement un coup KO pour le Rhdp » pour ce geste surtout en ce mois béni », lance-t-elle, tout en souhaitant « que Dieu fasse que le Rhdp reste » encore au pouvoir.

« C‘est un sentiment de joie et on remercie le donateur », affirme Mme Namizata Coulibaly, qui a salué l’initiative du Mouvement « un coup KO pour le Rhdp ». Elle avoue « on en avait vraiment besoin » de ces denrées de première nécessité et « que dieu fasse que l’organisation aille encore de l’avant ».

Pour la circonstance, « Maman ADO », une vieille femme, passionnée des œuvres du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a tenu à être présente, malgré le poids de l’âge. Avec ses verres au travers desquels l’on peut à peine voir ses yeux, elle reçoit visiblement enthousiaste son kit alimentaire.

Suite à la déclaration du chef de l’Etat Alassane Ouattara, président du Rhdp, de voir son parti gagner la présidentielle d’octobre 2020 au premier tour en faisant un coup KO, le mouvement a vu le jour pour mobiliser un fort électorat capable de réaliser ce vœu.

Le Mouvement un coup KO pour le Rhdp revendique à ce jour près 4 000 adhérents seulement pour la cité de Treichville. L’organisation qui compte également des délégués dans toutes les autres villes de la Côte d’Ivoire, envisage de distribuer des kits alimentaires à ses membres à travers le pays.

Ce mouvement regroupe par ailleurs les militants et sympathisants du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et les « défenseurs intrépides » des réalisations et résultats du gouvernement de M. Ouattara, lors de ses deux mandats présidentiels.

