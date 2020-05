Coronavirus: Testé positif, Pascal Abinan Kouakou est dans un état stable

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou, a été « déclaré positif au Covid-19 », le mardi 5 mai 2020. Suite à un nouveau prélèvement effectué à la Clinique Farah sise à Abidjan-Marcory et confirmé par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, dans la commune de Cocody.

L’information a été donnée par son département ministériel dans un communiqué officiel. Précisant que le ministre est «pris en charge par les services compétents et son état est stable».

Rappelons que Pascal Abinan Kouakou est hospitalisé depuis la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai 2020, dans cette clinique, pour «une grosse fatigue».

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est le troisième membre du gouvernement touché par la maladie à coronavirus, après les ministres Hamed Bakayoko et Patrick Achi. Les deux derniers cités ont recouvré la santé et même repris les activités gouvernementales

