Covid-19 : démarrage effectif des transferts d’argent aux ménages pauvres en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Quelque 2358 familles vulnérables d’Abidjan, ont reçu jeudi chacune un transfert monétaire de 25 000 FCFA dans le cadre du Plan de riposte humanitaire du gouvernement ivoirien face à la maladie à Coronavirus (Covid-19), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Pour lutter contre les conséquences de la maladie à Covid-19, les autorités ivoiriennes ont dégagé un fonds spécial de 13,3 milliards FCFA pour assister 177 198 ménages pauvres du pays à travers des transferts monétaires de 75 000 FCFA par trimestre (25 000 par mois).

Selon Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté chargée de la mise en oeuvre de ce projet, cette assistance humanitaire qui durera trois mois, concerne entre autres, les personnes vulnérables qui sont confinées, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, des femmes cheffes de ménages, des familles des personnes décédées du fait du Covid-19, des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables des orphelinats et les personnes qui souffrent de maladies chroniques.

« Il s’agit de toutes ces personne qui gagnent au quotidien leur pain, mais qui perdent ce bénéfice du fait du Covid-19, des artisans et des petit commerçants», a-t-elle ajouté.

Poursuivant, Mme Koné a également indiqué que les ivoiriens bloqués et en détresse à l’extérieur du pays du fait du Covid-19, au nombre de 185 personnes, bénéficieront aussi de l’assistance du gouvernement.

« Le gouvernement de Côte d’Ivoire est très sensible à leur situation. Il a prévu des mesures à travers le Fonds de solidarité pour ces personnes», a assuré la ministre.

Quant aux critères qui ont guidé le choix des ménages bénéficiaires de cette assistance du gouvernement, Mme Mariataou Koné a expliqué que cette sélection qui s’est faite de façon «transparente », s’est fondée sur l’alliance du «ciblage administratif et du ciblage communautaire ».

Pour sa part, Ken Kakena, le directeur général de Wizall Money, l’un des opérateurs choisis pour les transferts monétaires dans le cadre de ce projet social, a insisté que les bénéficiaires de ces transferts d’argent n’ont aucun frais supplémentaires à payer pour les retirer dans les 4000 points de retraits de son institution à travers la Côte d’Ivoire dont 1500 à Abidjan.

« Des aujourd’hui, les paiements seront effectués et chacun (les bénéficiaires) recevra sur son téléphone un code de retrait. Et avec la Carte nationale d’identité, il peut retirer son argent dans tout le réseau d’agence de Wizall Money en Côte d’Ivoire», a dit M. Kakena.

Mercredi au terme d’un Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a annoncé l’opérationnalisation d’un fonds spécial de solidarité de 13,3 milliards FCFA pour aider les ménages vulnérables du pays contre les Covid-19.

Ces familles bénéficiaires au nombre de 177 198, recevront ainsi des transferts d’argent de 75 000 FCFA par trimestre, soit 25 000 FCFA par mois. L’opération qui a démarré ce jour à Abidjan, s’étendra à l’intérieur de la Côte d’Ivoire à partir du mois de mai prochain.

