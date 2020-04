23 Avril 2020 – Le coronavirus se maintient à la Une de la presse sénégalaise

APA-Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais parvenus ce jeudi à APA traitent de plusieurs sujets relatifs à la pandémie du coronavirus, aux côtés d’autres faits divers.

« Ceux qui composent le Comité de suivi », titre le quotidien national Le Soleil qui informe que « le chef de l’Etat a nommé, hier, les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force-Covid-19 ».

« Cette décision intervient après la nomination de son président », le Général François Ndiaye, ajoute le journal.

« Opposition, société civile, gouvernement, associations de consommateurs. Le président de la République a ratissé large, pour composer sa task force de surveillance des opérations du plan de riposte contre le coronavirus. Mais non sans oublier ses hommes », souligne à ce propos le journal EnQuête.

Le Comité de suivi de la Force-Covid-19 du Général Ndiaye est « forte de 30 fantassins », rapporte Vox Populi qui fait remarquer que Aliou Sall, frère du président de la République, contraint à démissionner de la tête de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) suite à des soupçons de détournement de fonds, figure parmi les nommés.

Parlant du plan de résilience économique et sociale (PRES), L’AS quotidien affiche « les 9 commandements du Club des investisseurs sénégalais (CIS) ». Ce dernier, « qui salue les différentes mesures mises en branle par l’Etat, estime que le PRES du gouvernement va permettre d’assurer la survie des entreprises au terme de la crise », écrivent nos confrères.

Sous un autre angle, le quotidien EnQuête revient sur la problématique de la location en ces temps de pandémie et soulève «la grogne des bailleurs».

« Payer le loyer, en ces temps de marasme économique, n’est plus chose évidente, pour beaucoup. Le chef de l’Etat opte pour une suspension des expulsions. Mais, les premiers concernés sont assez réticents face à cette mesure qui, selon eux, n’est favorable qu’à une partie : les locataires », note le journal, signalant que « Les bailleurs demandent (donc) des mesures justes et équitables ».

Au titre des conséquences de la pandémie sur l’économie nationale, le directeur de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises, Idrissa Diabira, soutient dans les colonnes du journal Le Quotidien que « des Pme (sont) infectées par le Covid-19 » et plusieurs d’entre elles « expriment leur désarroi face aux difficultés à payer le personnel ».

Pendant ce temps, Vox Populi rapporte un sacrilège dans des lieux de culte musulman et chrétien et arbore cette titraille : « Une grande mosquée et une église profanées. A Diamniadio (Dakar, ouest) les nattes de prière ont été brûlées par un individu qui y a pris un bain mystique. A Marsassoum (Kolda, sud), le tabernacle a été ouvert, le ciboire et la custode des hosties emportés ».

Walf Quotidien consacre sa parution du jour à la crise au quotidien national Le Soleil et à la succession de Macky Sall en 2024. A ce propos, le quotidien donne la parole au directeur dudit journal, «Yakham Mbaye (qui) dit ses quatre vérités».

« Le problème, ce n’est pas Madame Croquette, (licenciée par Yakham Mbaye +pour faute lourde+), mais une affaire d’environ cent cinquante millions de francs Cfa », se défend le Dg du Le Soleil, qui bat en brèche toutes les accusations portées à son encontre.

