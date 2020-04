Le groupe Bouygues offre aux services de santé de l’Etat ivoirien 600.000 masques chirurgicaux

Le groupe Bouygues par l’intermédiaire de sa filiale Bouygues Construction et SCDM offrent conjointement aux services de santé de l’Etat ivoirien 600.000 masques chirurgicaux. Et ce, dans la dynamique de la riposte contre le COVID-19.

Ces masques ont été réceptionnés le mardi 21 avril 2020 à l’aéroport Felix Houphouët Boigny d’Abidjan et une cérémonie a été organisée au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en présence du Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique, Docteur AKA Aouélé et de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire Gilles Huberson.

Ce don vient renforcer l’engagement historique du groupe Bouygues et de SCDM envers la Cote d’Ivoire, qui à travers ce geste, traduit son soutien à l’Etat ivoirien dans ses efforts de prévention et de lutte contre la pandémie.

