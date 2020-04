36 nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés aujourd’hui

Ce mercredi 22 Avril 2020, 36 nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés sur 342 prélèvements, portant à 952 le nombre total de cas confirmés, 7 nouveaux guéris et 1 décès.

Au total, nous enregistrons à ce jour 952 cas confirmés, 310 guéris et 14 décès.

Le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique présente ses condoléances aux familles attristées.

Le gouvernement à travers le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie.

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique