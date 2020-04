Le Groupe Ecobank contribue à la lutte contre le COVID-19 à hauteur d’environ 3 millions de dollars sur l’ensemble de son réseau en Afrique

LOME, Togo, 20 avril 2020/ — La Banque Panafricaine Ecobank – www.Ecobank.com), a fait une contribution d’environ 3 millions de dollars américains comme participation à la lutte contre le COVID-19 sur l’ensemble de son réseau en Afrique. Conformément à son engagement envers le continent, diverses contributions ont été apportées pour soutenir les efforts des gouvernements, de l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi que du secteur privé, pour atténuer les effets de la pandémie sur les couches sociales les plus vulnérables du continent.

Grâce à sa connaissance de l’Afrique, et pour compléter les efforts gouvernementaux, le Groupe a fourni un soutien sous forme de numéraire, d’équipements et de fourniture de soins de santé. Le Groupe a également marqué son appui par le déploiement de campagnes de sensibilisation pertinentes et soutenues, mais aussi par l’utilisation de la plateforme numérique de la Banque pour, entre autres, approvisionner les comptes des personnes les plus vulnérables.

Ade AYEYEMI, Directeur Général du Groupe Ecobank, a déclaré : « Le COVID-19 est une menace mondiale majeure qui n’épargne aucun pays, y compris ceux de notre continent, l’Afrique, particulièrement vulnérable. Dans notre lutte contre cette pandémie, nous pensons qu’il est important non seulement de sensibiliser nos communautés, mais également de leur accorder les moyens de se protéger, ainsi que leurs proches. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos communautés et faisons converger nos efforts en leur direction pour garantir un impact positif dans nos zones urbaines et rurales. »

« Nous sommes par ailleurs conscients de l’effet de la pandémie du COVID-19 sur nos clients et avons pris la décision d’atténuer de diverses manières les retombées négatives en rendant d’ores et déjà gratuits certains frais bancaires sur nos plateformes numériques. Nous continuerons d’anticiper les situations qui pourraient nécessiter notre soutien, à mesure que la situation évolue », a ajouté Ade AYEYEMI.

Au sein du Groupe Ecobank, la santé et le bien-être de notre personnel et de nos clients sont notre priorité. Nous suivons de près les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, des gouvernements et des agences de santé. Nous encourageons le télétravail, dans la mesure du possible et avons, depuis quelques semaines, suspendu les réunions physiques. Nous observons également la distanciation sociale requise dans les bureaux et les agences ouvertes, tout en veillant à ce que les agences et les guichets automatiques soient régulièrement désinfectés sur l’ensemble de notre réseau. Nous continuons à promouvoir de bonnes mesures d’hygiène et de santé au sein de nos bureaux et à l’extérieur en utilisant nos plateformes de réseaux sociaux pour sensibiliser le public sur les mesures préventives nécessaires en cette période critique.

Les distributeurs automatiques de billets et les centres d’appels de Ecobank restent ouverts 24h / 24 et 7j / 7 ; et une gamme complète de services bancaires est disponible via nos plateformes numériques pour toutes les catégories de clients. Il s’agit notamment des services Ecobank Mobile et Ecobank Online pour les clients de la Banque des Particuliers, Ecobank Omni Lite pour nos clients de la Banque Commerciale et Ecobank Omni pour nos clients de la Banque de Grandes Entreprises et d’Investissement.

