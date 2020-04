SOTRA : Pas plus de 45 passagers par véhicule et masques obligatoires

La Société des transports abidjanais (Sotra) renforce son dispositif de protection face à la maladie à coronavirus (Coovid-19), selon un communiqué de l’entreprise publié le jeudi. Cela, sur la base de la nécessité de respecter la distanciation sociale exigée par les autorités sanitaires et conformément à l’arrêté pris par le ministre des Transports le 14 avril 2020, portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules et des bateaux ou embarcations flottantes dans les régions et districts autonomes de plus de 2 cas confirmés du Covid-19.

Le communiqué indique que le nombre de voyageurs dans les autobus et bateaux est désormais limité à 45 passagers y compris le machiniste ou les navigateurs. En plus, le port du masque est désormais obligatoire dans les gares, autobus, bateaux jusqu’à la destination finale.

Il faut noter que la société de transport public avait réagi promptement dès l’apparition de la pandémie en Côte d’Ivoire. Par conséquent, les nouvelles dispositions viennent compléter les mesures déjà en vigueur dans les gares, autobus et bateaux de la Sotra.

Il s’agit notamment du nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique, du respect de la distanciation sociale d’un (1) mètre dans les files d’attente en plus de l’interdiction de tout contact et de toute conversation. Et les responsables de l’entreprise entendent tout mettre en œuvre pour faire respecter toutes ces mesures au niveau de l’ensemble de leurs activités.

Lire la source : Fratmat