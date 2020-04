Plus de 750 personnes interpellées pour violation de couvre-feu en 23 jours

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Quelque 753 personnes dont 86 à Abidjan et 667 à l’intérieur de la Côte d’Ivoire ont été interpellées par la police ivoirienne pour violation de couvre-feu depuis son instauration le 24 mars dernier.

L’annonce a été faite mercredi par la direction générale de la police nationale ivoirienne (DGPN) dans une note d’information. Depuis le 24 mars dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a instauré un couvre-feu de 21h à 05h du matin en vue de casser la chaîne de transmission du Coronavirus dans le pays où à ce jour 654 cas ont été confirmés.

« 274 personnes ont été assistées, 202 à Abidjan et 72 à l’intérieur. 273 engins ont été mis en fourrière, soit 94 à Abidjan et 179 à l’intérieur. 48 corps ont été enlevés, soit 43 à Abidjan et 05 à l’intérieur», a par ailleurs précisé la police, soulignant que depuis une semaine, le nombre de personnes interpellées pour violation du couvre-feu sur l’ensemble du territoire national est en décroissance.

« Les activités d’assistance aux personnes en détresse, aux services techniques, les dépannages de véhicules s’accroissent…», a cependant fait savoir la police.

LB/ls/APA