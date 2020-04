Coronavirus – Israël : deux ambulanciers, un musulman et un juif, prient ensemble

Cette image insolite de deux ambulanciers israéliens, un de confession musulmane et l’autre juive, a aussitôt fait le buzz sur les réseaux sociaux. En pleine pandémie du coronavirus, ils se sont unis dans la prière.

« Nous croyons aux mêmes choses »

Ce n’est pas tous les jours qu’une telle scène se produit. En pleine pandémie du coronavirus qui a fait 15 morts en Israël sur 4 247 cas confirmés( fin mars), deux ambulanciers ont prié ensemble. Les deux hommes, l’un de confession musulmane et l’autre juive, sont tous les deux employés du service d’intervention d’urgence du pays. Avraham Mintz et Zoher Abu Jama ont alors fait une pause à Beer-Sheva pour effectuer une prière. Leur image a d’ailleurs suscité l’émoi des médias à travers le monde. « En termes de croyance et de personnalité, nous croyons aux mêmes choses et nous avons quelque chose en commun », a confié Abu Jama à CNN repris par Sputnik.

Le quotidien des ambulanciers

D’après l’image à voir sur ce lien, Mintz, portant son châle de prière blanc et noir sur ses épaules, est debout face à Jérusalem. De son côté, Abu Jama est agenouillé sur son tapis de prière blanc et marron face à La Mecque. Selon les mêmes sources, les deux ambulanciers, qui travaillent souvent ensemble, ont déjà prié côte à côte à plusieurs reprises. Père de neuf enfants, Avraham Mintz travaille à plein temps pour le MDA et se charge de la formation des bénévoles. En revanche, Abu Jama, père de sept enfants, figure parmi les volontaires. Il a décidé de quitter son travail de moniteur d’auto-école pour apporter son aide face à la propagation du coronavirus.

Lire la source : LINFO.re