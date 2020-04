La prise en charge des factures d’eau des ménages défavorisés « coûtera 900 millions FCFA à l’Etat » (ministre)

ABIDJAN, 11 avril 2020 – 19H40 GMT [ALERTE INFO]- En Côte d’Ivoire, la prise en charge des factures d’eau d’avril et mai des ménages défavorisés « coûtera 900 millions FCFA à l’Etat », a indiqué samedi le ministre de l’Hydraulique Laurent Tchagba.

Fin mars, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly avait annoncé la prise « en charge des factures d’électricité et d’eau, devant être payées en avril et en mai » pour « les abonnés au tarif social d’électricité et les ménages facturés dans la tranche sociale pour l’eau », dans un contexte de ralentissement des activités économiques, en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus.

« Cette mesure concerne uniquement les ménages dont la consommation est comprise entre 1 et 18 mètres cubes/par trimestre et coûtera 900 millions FCFA à l’Etat », a précisé M. Tchagba.

Au total, 316.000 ménages bénéficieront de cette mesure.

EFI