Covid-19 : du 1er au 10 avril, la Côte d’Ivoire a enregistré plus de malades (décompte ALERTE INFO)

Abidjan, 11 avril 2020 – [ALERTE INFO]- Du 1er au 10 avril, le nombre de malades du Covid-19 est passé de 190 à 480 en Côte d’Ivoire, soit une hausse de 290, contre 166 pour le Burkina et 56 pour le Mali, sur la même période, selon un décompte réalisé par ALERTE INFO.
Sur la même période, la Côte d’Ivoire a enregistré 45 guéris contre 103 pour le Burkina et 22 au Mali.
Toutefois, au niveau des décès, le Burkina a en enregistré plus avec 12 morts, la Côte d’Ivoire 2 et 4 pour le Mali.
MERCREDI 01 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: 11 NOUVEAUX MALADES ONT ETE DEPISTES MERCREDI, PORTANT LE BILAN A 190 CAS CONFIRMES DONT 09 GUERIS ET 01 DECES, SELON LE MINISTERE DE LA SANTE (RTI)
Burkina :
COVID-19: LE BURKINA COMPTE AU 1er AVRIL 282 MALADES DONT 46 GUERIS, AVEC 21 NOUVEAUX CAS POSITIFS, SOIT « 16 A OUAGA ET 5 A BOBO » (NOTE CELLULE)
Mali :
EVOLUTION COVID-19 AU MALI: « 3 NOUVEAUX CAS ONT ETE CONFIRMES MARDI A BAMAKO ET UN DECES ENREGISTRE A L’HOPITAL DE KAYES », A INDIQUE LE MINISTERE DE LA SANTE.
CORONAVIRUS: « AU 1er AVRIL, LE NOMBRE DE MALADES SOUS TRAITEMENT AU MALI EST DE 31, AVEC 3 CAS DE DECES », SELON L’INSP, QUI A « IDENTIFIE 925 PERSONNES-CONTACT ».
JEUDI 02 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: 4 NOUVEAUX MALADES ONT ETE DEPISTES JEUDI SUR 81 ECHANTILLONS PRELEVES, PORTANT LE BILAN A 194 CAS CONFIRMES DONT 15 GUERIS ET 01 DECES (MIN SANTE)
Burkina :
COVID-19: LE BURKINA COMPTE AU 2 AVRIL 288 MALADES DONT 50 GUERIS, AVEC 6 NOUVEAUX CAS POSITIFS, SOIT « 5 A OUAGA ET 1 A BOBO » (NOTE CELLULE)
Mali :
COVID-19: AU 2 AVRIL 2020, LES SERVICES DE SANTE ONT CONFIRME 36 CAS AU MALI, SOIT 5 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET ONT PU IDENTIFIER 925 PERSONNES-CONTACT (INSP).
VENDREDI 03 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19 EN CI: 24 CAS ONT ETE ENREGISTRES VENDREDI, PORTANT A 218 LE NOMBRE DE CAS CONFIRMES DONT 19 GUERIS ET 01 DECES, SELON LE MINISTERE DE LA SANTE
Burkina :
COVID-19:LE Prof MARTIAL OUEDRAOGO A ANNONCE VENDREDI « 14 NOUVEAUX CAS POSITIFS » DONT « 13 A OUAGA », PORTANT A 302 LE NOMBRE DE MALADES (CONF DE PRESSE)
COVID-19: « AU 2 AVRIL, LE NOMBRE DE GUERISONS EST PASSE DE 50 A 48 EN RAISON DE 3 PATIENTS CONSIDERES A TORT COMME GUERIS ET UNE NOUVELLE GUERISON » (OUEDRAOGO)
Mali :
39 CAS CONFIRMES AU VENDREDI 03 AVRIL
SAMEDI 04 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19 EN CI: 27 CAS ONT ETE ENREGISTRES SAMEDI, PORTANT A 245 LE NOMBRE DE CAS CONFIRMES DONT 25 GUERIS (+6) ET 1 DECES, SELON LE MINISTERE DE LA SANTE
Burkina :
COVID-19: LE BURKINA COMPTE AU 4 AVRIL 318 MALADES DONT 66 GUERIS, AVEC « 16 NOUVEAUX CAS POSITIFS, SOIT 14 A OUAGA ET 2 A ZINIARE » (NOTE CELLULE)
Mali :
COVID-19: LE MALI A ENREGISTRE SAMEDI SON 1er CAS DE GUERISON, A ANNONCE LE MINISTERE DE LA SANTE. LE NOMBRE DE MALADES PASSE DE 39 A 41, SOIT 2 NOUVEAUX CAS.
DIMANCHE 05 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: « 16 NOUVEAUX CAS D’INFECTION ONT ETE ENREGISTRES DIMANCHE », PORTANT A 261, LE NOMBRE DE MALADES DONT 37 GUERIS (+12), SELON LE MINISTERE DE LA SANTE
Burkina
COVID-19: AU 5 AVRIL, LE BURKINA COMPTE 345 MALADES SOIT 27 NOUVEAUX CAS TESTES POSITIFS DONT « 25 A OUAGA, 90 GUERISONS ET 17 DECES » (NOTE CELLULE)
Mali
COVID-19 MALI: « 2 DECES ONT ETE ENREGISTRES A KAYES ET BAMAKO, PORTANT LE NOMBRE DE MORTS A 5 », SELON L’INSP. LES MALADES PASSENT DE 41 A 45 SOIT 4 NOUVEAUX CAS
LUNDI 06 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: LE MINISTERE DE LA SANTE ANNONCE 62 NOUVEAUX CAS ENREGISTRES LUNDI, PORTANT A 323 LE NOMBRE DE MALADES DONT 41 GUERIS (+4), DANS UNE NOTE
Burkina
COVID-19: LA CELLULE DE RIPOSTE A ANNONCE LUNDI « 19 NOUVEAUX CAS POSITIFS » SOIT UN TOTAL DE 364 MALADES DONT 108 GUERIS ET 18 DECES (NOTE)
Mali
COVID-19: AU 6 AVRIL, 446 PRELEVEMENTS ONT ETE EFFECTUES AU MALI, SELON LE MIN DE LA SANTE, PRECISANT QUE 2 NOUVEAUX CAS ONT ETE DETECTES, SOIT 47 CAS AU TOTAL.
TRAITEMENT CORONAVIRUS AU MALI: MICHEL SIDIBE, MINISTRE DE LA SANTE A ANNONCE LA GUERISON TOTALE DE 8 PATIENTS, ESTIMANT QUE « CECI EST UN DEBUT D’ESPOIR » (NOTE)
MARDI 07 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire
COVID-19: LE MINISTERE DE LA SANTE ANNONCE 26 NOUVEAUX CAS ENREGISTRES MARDI, PORTANT A 349 LE NOMBRE DE MALADES DONT 41 GUERIS, DANS UNE NOTE
Burkina
COVID-19: LA CELLULE DE RIPOSTE A ANNONCE MARDI SOIR « 20 NOUVEAUX CAS POSITIFS » SOIT UN TOTAL DE 384 MALADES DONT 127 GUERIS ET 19 DECES (NOTE)
Mali
EVOLUTION COVID-19 AU MALI: 3 PATIENTS ONT ETE DECLARES GUERIS MARDI, PORTANT A 12 LES CAS RETABLIS. LE NOMBRE DE MALADES EST PASSE A 56, SOIT 9 NOUVEAUX CAS.
MERCREDI 08 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: LE MINISTERE DE LA SANTE ANNONCE 35 NOUVEAUX CAS ENREGISTRES MERCREDI SUR 125 PRELEVEMENTS, PORTANT A 384 LE NOMBRE DE MALADES DONT 48 GUERIS (+7)
Burkina
COVID-19: LA CELLULE DE RIPOSTE A ANNONCE MERCREDI SOIR « 30 NOUVEAUX CAS POSITIFS » SOIT UN TOTAL DE 414 MALADES DONT 134 GUERIS ET 23 DECES (NOTE)
Mali
POINT COVID-19 MALI: LE NOMBRE DE GUERIS EST PASSE DE 12 A 16 MERCREDI, SOIT 4 DE PLUS, AVEC 3 NOUVEAUX CAS POSITIFS PORTANT A 59 ET UN DECES, SOIT 7 AU TOTAL.
JEUDI 09 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire
COVID-19: LE MINISTERE DE LA SANTE ANNONCE 60 NOUVEAUX CAS JEUDI SUR 247 PRELEVEMENTS, PORTANT A 444 LE NOMBRE DE MALADES DONT 52 GUERIS AU 9 AVRIL
Burkina
COVID-19: AU 9 AVRIL, LE BURKINA COMPTE 443 CAS CONFIRMES AVEC « 29 NOUVEAUX CAS » REPERTORIES DONT « 23 A OUAGA ET 3 A BOBO, 146 GUERISONS ET 24 DECES » (CELLULE)
Mali
EVOLUTION CORONAVIRUS AU MALI: LE NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES EST PASSE DE 59 A 74 JEUDI, SOIT 15 NOUVEAUX CAS, AVEC 6 NOUVELLES GUERISONS SOIT 22 AU TOTAL.
VENDREDI 10 AVRIL 2020
Côte d’Ivoire :
COVID-19: LE MINISTERE DE LA SANTE ANNONCE 36 NOUVEAUX CAS VENDREDI SUR 192 PRELEVEMENTS, PORTANT A 480 LE NOMBRE DE MALADES DONT 54 GUERIS AU 10 AVRIL
Burkina
COVID-19: « NOUS AVONS 5 NOUVEAUX CAS CONFIRMES, SOIT 448 CAS POSITIFS DONT 149 GUERISONS ET 26 DECES », A DIT VENDREDI Prof MARTIAL OUEDRAGO (CONF DE PRESSE)
Mali
COVID-19: LE MALI A ENREGISTRE 13 NOUVELLES CONTAMINATIONS VENDREDI, SOIT 10 CAS A BAMAKO, KATI (1), KALABANKOURO (1), KOUTIALA (1), POUR 1 TOTAL DE 87 MALADES
COVID-19: AU 10 AVRIL 2020, LE MALI ENREGISTRE 87 CAS CONFIRMES SUR SON SOL, AVEC 22 GUERISONS ET 7 DECES (CHIFFRES DU MINISTERE DE LA SANTE).
SKO