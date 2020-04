Covid-19 : le port de masque obligatoire dans le Grand Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Conseil national de sécurité (CNS), réuni jeudi sous la présidence du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a décidé du port de masque obligatoire dans le Grand Abidjan afin de empêcher la propagation du Covid-19.

Pour renforcer les dispositions de distance sociale, le Conseil national de sécurité a pris de nouvelles mesures, portant sur « l’obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité à commencé par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité ».

Il a été également requis « le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, en l’occurrence les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, ainsi que la réduction des déplacements non essentiels et la mise en œuvre du télétravail.

Le Conseil national de sécurité a insisté sur « la réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules personnels » dont les modalités devraient être communiquées par le ministère des Transports.

Désormais, seront soumis au paiement d’une amende ou à l’imposition de sanctions, toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert dans des centres dédiés pour traiter le Covid-19.

Pour casser la chaîne de contamination du Covid-19, les autorités ivoiriennes ont décrété l’état d’urgence et un couvre-feu. Le couvre-feu, instauré le 24 mars 2020, a été prorogé pour une nouvelle période allant du 8 au 24 avril 2020.

