Covid-19 : les Sages-femmes plaident pour plus de disponibilité des équipements médicaux

Abidjan, 08 avril 2020 -[ALERTE INFO]- Les Sages-femmes de Côte d’Ivoire ont plaidé mercredi pour une “continuité de la disponibilité des équipements de première nécessité au personnel soignant’’ dans le pays, dans le contexte de crise sanitaire, lié à la propagation de la maladie à Coronavirus, dans une déclaration.

“Les Sages-femmes de maïeuticiens de Côte d’Ivoire plaident pour la continuité de la disponibilité des équipements de première nécessité au personnel soignant en général sur toute l’étendue du territoire’’, ont-elles affirmé, dans la déclaration lue par leur porte-parole, Philomène Oulaï.

La présidente de l’Ordre des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d’Ivoire (ONSFMCI) a rappelé que les organisations professionnelles du secteur avaient rencontré jeudi, les autorités sanitaires “pour avoir des informations sur la protection et la sécurité au travail des sages-femmes et maïeuticiens’’.

“Au cours des échanges, les organisations des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d’Ivoire ont demandé la mise à disposition effective des équipements de protection individuel sur toute l’étendue du territoire national’’, a-t-elle indiqué.

Au nom des organisations de sages-femmes et maïeuticiens, elle a assuré de leur disponibilité à “accompagner’’´le gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

“En dépit du risque sanitaire accru’’, elles ont réaffirmé “leur présence effective à leur poste respectif’’.

