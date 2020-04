Covid-19 : 2 776 personnes autorisées à sortir du Grand Abidjan, dix jours après son isolement

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Quelque 2 776 personnes ont été autorisées à sortir du Grand Abidjan (Abidjan et banlieue) contre 553 refoulées depuis l’isolement de la capitale économique ivoirienne le 29 mars dernier en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays, a appris APA jeudi de source officielle.

Dans un bilan de cette mesure d’isolement à la date du 07 avril 2020, la direction générale de la police nationale ivoirienne (DGPN) indique que 2 776 personnes ont été autorisées à sortir contre 553 refoulées.

Quant aux véhicules, 3820 véhicules ont été autorisés à sortir et 292 refoulés. Au total à cette date, 312 laissez-passer ont été délivrés.

Pour casser la chaîne de propagation du Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, les autorités ont interdit toute entrée dans le Grand Abidjan depuis le dimanche 29 mars 2020 à minuit, isolant la capitale économique de l’intérieur du pays et du reste du monde.

Pour approvisionner le Grand Abidjan comprenant notamment le District et ses banlieues, le gouvernement ivoirien a prévu des couloirs humanitaires et de sécurité qui sont ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie.

L’interdiction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l’intérieur du pays, ne concerne cependant pas les déplacements à l’intérieur d’Abidjan, de ses banlieues et le transport de marchandises sur le territoire national.

Pour les personnes désireuses d’entrer à Abidjan, celles-ci devront avoir des dérogations délivrées par le ministère de la Sécurité et de la protection civile pour Abidjan et par les préfectures pour l’intérieur du pays, un dispositif visant à filtrer les entrées et protéger les populations.

En Côte d’Ivoire, à ce jour, 384 cas confirmés de maladie à Covid-19 ont été enregistrés avec trois décès et 48 cas guéris.

LB/ls/APA