Un Conseil des ministres sur fond de Covid-19 prévu mercredi

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – En Côte d’Ivoire, un Conseil des ministres sur fond de Covid-19 est prévu mercredi, suivi le lendemain d’un Conseil national de sécurité sur la pandémie, a appris APA de source officielle sur place dans la capitale économique ivoirienne.

« Ce mardi matin, j’ai eu une séance de travail en visioconférence avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour faire un point de situation sur le Covid-19 et préparer le Conseil des ministres de (ce) mercredi 8 avril 2020 ainsi que le Conseil national de sécurité du jeudi 9 avril 2020 », écrit Amadou Gon Coulibaly sur sa page Facebook.

Dans la même veine, sur la page Facebook du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, l’on peut lire : « séance de travail en visioconférence avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mardi matin, pour faire un point de situation sur le Covid-19 et préparer le Conseil des ministres de ce mercredi 8 avril ainsi que le Conseil national de sécurité du jeudi 9 avril ».

Lundi, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a regagné son bureau à la Primature, après 14 jours de confinement à son domicile. Il assure s’être « immédiatement attelé à la poursuite de l’important travail de lutte et de prévention en cours contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire ».

Après la reprise d’activités, M. Gon Coulibaly a tenu une réunion interministérielle pour faire le point de la mise en œuvre du Plan de riposte sanitaire et du Plan de soutien économique, social et humanitaire, suivie d’une séance de travail avec le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Aka Aouélé.

Sur sa page Facebook, il poursuit avoir par la suite eu deux importantes conférences téléphoniques avec le vice-vice-président de la Région Afrique de la Banque mondiale, M. Hafez Ghanem et avec le vice-président exécutif de la Société financière internationale (SFI), M. Philippe Le Houerou sur l’appui de leurs Institutions respectives pour la mise en œuvre des plans de lutte contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire.

Le Groupe de la Banque mondiale, souligne-t-il, lui a donné l’assurance de son plein soutien à travers l’utilisation de tous les instruments techniques et financiers disponibles.

« Pour notre part, l’État a d’ores et déjà mis en place un fond de 20 milliards de F CFA pour amorcer le volet socio-humanitaire du Plan de soutien économique, social et humanitaire », indique-t-il, avant d’ajouter « nous gagnerons ensemble ce combat par le civisme, la discipline et le respect des mesures en place ».

La Côte d’Ivoire a enregistré 26 nouveaux le mardi 07 avril 2020 portant à 349 cas confirmés , 41 cas de guérisons et 3 décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.

AP/ls/APA