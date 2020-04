En Côte d’Ivoire, la police annonce avoir interpellé 50 personnes mardi nuit pour « violation » du couvre-feu

Abidjan, 08 avril 2020 -[ALERTE INFO]- La direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé lundi à Abidjan avoir interpellé mardi nuit, 50 personnes pour violation de la mesure de couvre-feu instaurée par les autorités ivoiriennes pour lutter contre le Coronavirus, selon une note.

Elle a également porté secours à 10 personnes dont sept pour urgences médicales et assisté trois entreprises de téléphonie mobile, indique la note.

La DGPN a ajouté que deux corps (décès naturel à domicile) ont été « enlevés » par ses agents et conduits aux services des pompes funèbres, sans autre précision.

Lundi, 24 personnes ont été interpellées pour violation de la mesure de couvre-feu, 11 autres assistées et une dépouille enlevée par les agents des forces de l’ordre.

Le 23 mars, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national mettant en place des mesures restrictives dont un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin (GMT) et la fermeture des bars et restaurants dans le but de limiter la propagation de la maladie.

Au 06 avril, la Côte d’Ivoire a enregistré 62 nouveaux cas d’infection à Covid-19 et 4 guéris, portant ainsi le nombre à 349 testés positifs et 41 qui ont recouvré la santé et trois décès.

DAB