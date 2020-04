07 Avril 2020 – La sortie de prison de Hissène Habré à la Une de la presse sénégalaise

APA-Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent principalement du placement en résidence surveillée, depuis hier, de l’ancien président tchadien Hissène Habré.

« Le Covid libère Habré », titre Le Quotidien, soulignant que le prédécesseur d’Idriss Déby est « confiné chez lui » à Ouakam, une commune dakaroise, pour « 60 jours ».

Détenu à la prison de Cap Manuel depuis 2016, Habré a bénéficié d’une « étonnante baraka » selon L’Observateur. L’AS précise que c’est pour risque de propagation du virus en milieu carcéral que l’ancien président tchadien est « libéré pour 60 jours ».

Dans Les Echos, le ministre de la Justice Malick Sall précise que « Habré n’a pas été libéré. Il est en prison chez lui ». Citant une autre source, le journal souligne que « les agents de l’Administration pénitentiaire sont avec lui matin, midi et soir ».

Sur un autre sujet, L’Observateur raconte « l’histoire de la 2e victime du Coronavirus, amie du couple présidentiel ».

Le journal précise que cette dernière et l’ancien président de l’OM Pape Diouf étaient « diabétiques ». Alors que ces genres de patients « ont un risque plus élevé de développer une forme sévère de Covid-19 », explique la Pr Maimouna Ndour Mbaye, directrice du Centre Marc Sankalé.

L’AS fait focus sur la commune de la banlieue dakaroise de Keur Massar, « une bombe sanitaire » dans la propagation du virus. Le journal recense « 5 personnes positives » au coronavirus en trois jours : ce qui a amené le préfet à fermer les marchés et centres commerciaux.

Sur la prolongation de la fermeture des écoles, EnQuête fait savoir que « le privé souffre » du fait que les parents d’élèves et d’étudiants « ne paient plus les mensualités et attendent de voir ». « Au bord de l’apoplexie », les écoles privées de l’élémentaire au supérieur demandent « une subvention de 2 à 3 mois pour faire face à nos charges courantes ».

Sur les contributions au fonds Force-Covid-19, Libération fait le récit de la société nationale de téléphonie « Sonatel, une légende à 2 milliards ».

Le quotidien national Le Soleil explique « les modalités » de prise en charge des factures d’eau et d’électricité annoncée par le chef de l’Etat. Sur 18 milliards de FCFA, 5,5 milliards concernent les factures d’électricité avec 975.522 clients « impactés avec effet immédiat ».

Le journal reprend en même temps le directeur général de l’OMS qui rassure qu’il « n’y aura pas de test du vaccin Covid-19 en Afrique » là où l’ambassadeur de Cuba à Dakar souligne que « malgré le blocus, Cuba se distingue dans la lutte ».

En football, Thierno Seydi, agent de joueurs et proche collaborateur du défunt Pape Diouf, estime dans Record avoir « perdu (son) père ». Ayant « encore du mal à l’encaisser et à l’accepter », il souligne que « Pape c’était l’homme généreux, fier de ses racines sénégalaises ».

L’autre quotidien sportif Stades retrace la carrière internationale du latéral droit sénégalais Lamine Gassama qui est passé « de zéro à héros ». Sur 53 sélections et deux passes décisives, le pensionnaire de la Superlig turque a fait montre selon le journal d’un « fightng spirit à toute épreuve ».

