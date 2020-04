La Côte d’Ivoire enregistre 2 nouveaux décès liés au Covid-19

Abidjan, 05 avril 2020 -[ALERTE INFO]- La Côte d’Ivoire qui totalise 261 infections au Covid-19, a enregistré dimanche deux nouveaux décès, portant à trois le nombre de morts liés à la maladie depuis la détection du premier cas dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé, dans une note.

« Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au COVID-19 ce jour », a dit le ministre Aka Aouélé, précisant qu’il s’agit d’un agent de santé et d’une ouvrière », âgés tous deux de 46 ans.

Admis au service des urgences du Chu de Treichville (Abidjan sud), le premier sujet « référé par le Centre antituberculeux d’Adjamé (Abidjan nord) pour détresse respiratoire vendredi est décédé » le lendemain, selon le ministre.

L’ouvrière décédée « souffrait d’une hypertension artérielle non suivie, un asthme et présentait une obésité, a-t-il poursuivi, soulignant que la malade admise mercredi « au service des maladies Infectieuses et tropicales du même centre hospitalier « pour des difficultés respiratoires » est décédée dimanche.

Au 5 avril 2020, la Côte d’Ivoire enregistre 16 nouveaux cas d’infection à Covid-19, portant à 261, le nombre total de malades dont 37 guéris (+12) et trois décès, selon les statistiques du ministère de la Santé.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie à coronavirus (Covid-19) a fait plus de 65 000 morts dans le monde, au 4 avril.

ABL