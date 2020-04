Evolution du coronavirus en Afrique

APA-Dakar (Sénégal) – Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution du Covid-19 sur le continent.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS

51 NOMBRE DE CAS RECENSÉS 9189 NOMBRE DE DÉCÈS 427

Afrique du Sud : 80 nouveaux cas de coronavirus détectés ce samedi. La nation arc-en-ciel en est désormais à 1585 cas confirmés.

Algérie : Au total, 1320 cas sont enregistrés. 69 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 152 décès et 90 guérisons.

Angola : Au dernier décompte, ce pays avait 10 cas de Covid-19 et deux patients sont morts dimanche dernier.

Bénin : Le dernier recensement révèle 22 contaminations dont 6 nouvelles ce dimanche.

Botswana : Ce pays de l’Afrique australe compte 10 cas dont 1 décès. Deux cas positifs de coronavirus ont été confirmés ce dimanche par les autorités.

Burkina Faso : Le pays compte 345 cas dont 27 nouveaux. 90 patients se sont remis et 17 décédés.

Burundi : Jusque-là épargné, ce pays compte désormais trois cas.

Cameroun : Au pays de Paul Biya, il y a maintenant 650 cas positifs dont 95 détectés ce jour. Neuf patients sont décédés et 17 guéris.

Cabo Verde : Dans cet archipel, une des 7 personnes contaminées est décédée mardi dernier.

Centrafrique : Elle a aussi décelé 9 cas de Covid-19 sur son territoire.

Comores : Le coronavirus n’a pas encore atteint les Comores.

Congo : Ce pays a indiqué 45 cas positifs dont 23 nouveaux. 5 patients sont décédés et 2 guéris.

Côte d’Ivoire : 16 nouveaux cas de coronavirus ont été inventoriés ce 5 avril. Depuis l’apparition de la maladie sur le territoire, 261 cas sont testés positifs avec 37 guéris et un mort.

Djibouti : 59 personnes sont désormais porteuses du virus avec 9 nouveaux cas. Neuf patients se sont remis.

Egypte : Ce grand pays de l’Afrique du nord compte 1173 patients dont 103 nouveaux. 78 personnes sont mortes du Covid-19 et 247 guéries, selon le dernier décompte.

Erythrée : 29 cas enregistrés en date du 5 avril.

Eswatini : Il y a dans ce Royaume 9 personnes sous traitement.

Ethiopie : Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), compte 43 cas dont 5 nouveaux. Quatre patients se sont remis et deux décédés.

Gabon : Sur les 21 cas attestés dont un décès et une guérison.

Gambie : Dans ce pays ouest-africain, les autorités ont déclaré quatre cas positifs de Covid-19. La Gambie a aussi enregistré un décès lié à la maladie. Pour le moment, un seul patient est sous traitement, les deux étant guéris.

Ghana : Le total s’élève à 214 cas de Covid-19 dont 9 nouveaux enregistrés ce dimanche. Il y a 31 guéris et 5 décès.

Guinée : Au total, 121 personnes sont contrôlées positives au coronavirus dont 5 guéries. 10 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche.

Guinée-Bissau : Ce pays, ayant officialisé mercredi dernier ses deux premiers cas, compte désormais 18 patients.

Guinée équatoriale : 16 cas au total dont un guéri.

Kenya : Ce pays de l’Afrique de l’est totalise 144 contaminations dont 16 ce dimanche. On y compte 4 décès et autant de rémissions.

Lesotho : Cet Etat enclavé échappe, pour le moment, au virus.

Liberia : 13 cas ont été enregistrés dont 3 ce dimanche. Trois patients sont morts dont 2 aujourd’hui.

Libye : Ce pays en guerre est désormais atteint par la pandémie avec 18 cas confirmés dont un décès.

Madagascar : Dans la Grande île, 72 personnes souffrent du Covid-19 dont 2 nouveaux ce dimanche et autant de guéris.

Malawi : Trois cas, les premiers du pays, ont été annoncés jeudi. Un de plus aujourd’hui.

Mali : Ce pays ouest-africain, compte 45 contaminations ce dimanche. 4 nouveaux cas sont signalés. Un patient est guéri et 5 décédés.

Maroc : Le Royaume a recensé 107 nouveaux cas de coronavirus ce dimanche contre 122 la veille. Le total s’élève à 1021 cas positifs dont 76 guéris. Le Maroc a dénombré 70 morts depuis le début de l’épidémie.

Maurice : Le décompte total s’élève à 227 cas dont 31 annoncés ce dimanche. 7 patients sont déclarés guéris et 7 décédés.

Mauritanie : Ce pays compte 6 cas dont 2 rémissions et un décès.

Mozambique : Après le patient zéro, 10 autres personnes ont été testées positives dont une guérison.

Namibie : Cet Etat dénombre 16 cas dont 2 ce dimanche, avec trois guéris.

Niger : 184 cas dont 40 nouveaux. 13 patients déclarés guéris et 10 décédés.

Nigeria : 18 nouvelles infections ont été répertoriées ce dimanche. Le Nigeria a compté 232 cas positifs dont 33 guéris et 5 morts

Ouganda : 52 cas au total dont 4 confirmés ce dimanche.

RD Congo : 154 cas positifs dont 18 recensés dimanche. Trois malades ont déjà péri.

Rwanda : Le pays de Paul Kagamé a confirmé 104 cas dont 2 nouveaux. 4 patients sont guéris.

Sao Tomé-et-Principe : Dans ce pays insulaire du Golfe de Guinée, le virus n’a pas encore fait son apparition.

Sénégal : Ce dimanche, le Sénégal a réalisé 92 tests dont trois sont positifs. Il s’agit de deux cas contacts suivis et d’un cas issu de la transmission communautaire. A ce jour, le Sénégal a diagnostiqué 222 cas de coronavirus. Si l’on en déduit les 82 patients rétablis, 2 décès et 1 évacuation, il reste 137 personnes sous traitement.

Seychelles : Ce pays a découvert 10 cas de Covid-19 dont deux mardi dernier.

Sierra Leone : Après la confirmation du tout premier cas mardi et un deuxième mercredi, ce pays compte à ce jour 6 cas de contaminations.

Somalie : Sept personnes sont officiellement porteuses du virus dont une guérie.

Soudan : 12 cas de Covid-19 enregistrés dont 2 ce dimanche. 2 cas sont déclarés remis autant décédés.

Soudan du Sud : Le dernier Etat africain indépendant a annoncé ce dimanche son tout premier cas.

Tanzanie : Ce pays a comptabilisé 22 cas dont 2 nouveaux. Mais un patient est mort mardi dernier; 3 sont guéris.

Tchad : Le pays d’Idriss Déby Itno compte neuf cas.

Togo : Les 3 cas enregistrés de dimanche porte le chiffre à 44 patients. Un décès a été enregistré vendredi dernier tandis que 20 se sont remis.

Tunisie : Le bilan passe à 574 cas dont 22 morts et 5 guéris. Ce dimanche, 21 nouveaux cas ont été enregistrés.

Zambie : Lusaka a confirmé 39 cas du nouveau coronavirus dont un décès.

Zimbabwe : Ce pays de l’Afrique australe compte 9 cas actifs de coronavirus dont un décès.

ID/cgd/APA