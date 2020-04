En Côte d’Ivoire, la police annonce avoir interpellé 8 personnes dimanche nuit pour « violation » du couvre-feu

Abidjan, 06 avril 2020 -[ALERTE INFO]- La direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé lundi à Abidjan avoir interpellé dimanche nuit, huit personnes pour violation de la mesure de couvre-feu instaurée par les autorités ivoiriennes pour lutter contre le Coronavirus, selon une note.

Elle indique a porté secours à 17 personnes pour urgences médicales, une autre pour violence conjugale et la dernière, pour le dépannage de son véhicule.

La DGPN précise également que deux corps (décès naturel à domicile) ont été « enlevé » à abobo, nord d’abidjan et à Divo, (Nord ouest ivoirien) pour les conduire à la morgue.

« Cinq cents trente huit » personnes ont été interpellées à ce jour pour violation de la mesure depuis son entrée en vigueur, 122 autres assistées et 125 dépouilles enlevées par les agents des forces de l’ordre.

Le 23 mars, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national mettant en place des mesures restrictives dont un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin (GMT) et la fermeture des bars et restaurants dans le but de limiter la propagation de la maladie.

Au 05 avril, 16 nouveaux cas d’infection à Covid-19, ont été enregistrées portant à 261, le nombre total de malades dont 37 guéris (+12) et trois décès.

DAB