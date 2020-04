Covid-19 : le bilan passe à 323 cas confirmés en Côte d’Ivoire (Officiel)

Abidjan, 06 avril 2020 -[ALERTE INFO]- Le gouvernement ivoirien a annoncé lundi que le nombre de cas confirmés de maladie à coronavirus s’élève au 6 avril à 323 dans le pays, soit 62 nouveaux malades par rapport au précédent bilan de dimanche.

“Ce lundi 6 Avril 2020, 62 nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant à 323, le nombre total de cas confirmés’’, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, dans une note.

“La répartition des 62 nouveaux cas confirmés de ce jour, se fait comme suit: 58 cas à Abidjan, avec plus de cas dans le district sanitaire de Cocody, Bingerville, Treichville, Marcory. Et 4 cas à l’intérieur, plus précisément à Adiaké’’, a précisé le ministère, qui rappelle qu’ “il existe des cas positifs dans plusieurs autres communes de la ville d’Abidjan’’.

Toutefois, le ministère dit avoir noté “ce jour 4 nouveaux cas guéris, portant ainsi le nombre total à 41’’.

SKO