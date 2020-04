06 Avril 2020 – Le programme de riposte de Macky Sall au coronavirus à la Une de la presse sénégalaise

APA-Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent principalement du Programme de résilience économique et sociale dans la riposte au covid-19.

« Plan MarSall », titre Le Quotidien là où L’AS souligne que l’Etat « décline le plan » du président Macky Sall contre le covid-19.

Le Quotidien explique que l’Etat prend en charge les factures d’eau et d’électricité, et octroie 64 milliards à la santé ainsi que 302 milliards pour la dette intérieure.

Les Echos indiquent pour leur part que « Macky casse la tirelire du pays » après avoir enregistré « un deuxième mort » vendredi 3 avril, veille de la fête nationale où il a fait plusieurs annonces lors de son traditionnel discours à la nation.

Le journal rapporte aussi que la croissance chute à moins de 3% là où les 1000 milliards FCFA de Force covid-19 seront « supervisés » par un comité de pilotage avec des représentants de l’Etat, de l’Assemblée nationale et de la société civile.

Par ailleurs, Lamine Fall, président des Sénégalais d’Atlanta, aux Etats-Unis, a déploré une « situation alarmante », assurant qu’ils en sont « arrivés à ne plus avoir suffisamment de vivres ».

En outre, le quotidien national Le Soleil note que « Macky Sall rassure les Sénégalais » dans son message à la nation où il a annoncé d’importantes mesures dans le contexte de pandémie de coronavirus, avant de proroger de « trente jours » l’état d’urgence.

Après son adresse à la nation, Macky Sall est « diagnostiqué » par L’Observateur et ses experts. Ainsi pour le fiscaliste Aboubakrine Sadikh Diagne, « ces mesures sont des pertes en recettes inutiles » là où l’expert en prospective Cheikh Tidiane Ndour craint qu’on ne « risque de passer d’une récession à une dépression ». L’économiste Khadim Bamba Diagne note pour sa part que « le programme est pertinent, mais le pilotage stratégique pose problème ».

L’AS se met « dans la psychose des cas communautaires », une autre chaîne de transmission.

En fait divers, Libération fait focus sur la mort suspecte d’Hiba Thiam lors d’une soirée privée aux Almadies, un quartier huppé de Dakar, notant que « l’horreur (est) révélée ». Donnant les premiers éléments d’une « sordide affaire », le journal renseigne que la gendarmerie de Ngor a été dessaisie depuis samedi au profit de la Brigade de recherche sise à Faidherbe.

Vox Populi rapporte que cette affaire fait suite à un « confinement mortel entre fils de riches aux Almadies », malgré le couvre-feu dû au covid-19. Le journal précise qu’Hiba Thiam « meurt lors d’une soirée arrosée d’alcool et saupoudrée de drogue », ajoutant qu’une demi-douzaine de personnes sont « recherchées dont un trafiquant de drogue ».

En football, Record note que les Lions Krépin Diatta et Papiss Cissé sont « en croisade » contre le covid-19 et « casquent 11 et 40 millions » respectivement.

Stades s’arrête sur la carrière internationale de Kalidou Koulibaly, « la muraille de fer » qui a joué 42 matches avec les Lions et délivré une passe décisive.

Le journal sportif se réjouit en même temps de Sadio Mané, « le nouveau roi d’Angleterre » qui a été élu meilleur joueur de Premier League par Sky Sports après The Guardian.

