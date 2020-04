« 16 personnes interpellées » samedi nuit pour « violation » du couvre-feu (police)

ABIDJAN, 05 avril 2020 – 08H33 GMT [ALERTE INFO]-

Seize personnes ont été interpellées samedi nuit en Côte d’Ivoire, pour « violation du couvre-feu », instauré par les autorités ivoiriennes afin de limiter la propagation du Covid-19, a annoncé dimanche matin la police, dans une note.

Outre les 16 interpellations, « 19 (autres) personnes » ont été « assistées dont 15 pour urgence médicale, une pour assistance à personne en détresse victime d’une tentative de viol et trois pour « dépannage » de véhicule.

Aucun engin n’a été mis en fourrière, selon la police dans son bilan quotidien, précisant avoir « enlevé » trois dépouilles (décès naturel à domicile) à Abobo (Abidjan nord), à Azaguié (40 Km d’Abidjan) et à Bouna (Nord-Est) pour les conduire à la morgue.

Le 23 mars, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national mettant en place des mesures restrictives dont un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin (GMT) et la fermeture des bars et restaurants dans le but de limiter la propagation de la maladie.

Plus de 500 personnes ont été interpellées pour violation de la mesure depuis son entrée en vigueur.

Au 04 avril, la Côte d’Ivoire totalisait « 27 nouveaux cas d’infection au Covid-19, portant à 245 le nombre de cas confirmés », dont 25 guéris et un décès, dans le pays.

ABL