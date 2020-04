Vaccin anticovid-19 en Côte d’Ivoire : « le gouvernement n’a pas donné son accord »(officiel)

ABIDJAN, 04 avril 2020 – 17H28 GMT [ALERTE INFO]- Réagissant aux informations circulant sur les réseaux sociaux qui indexent la Côte d’Ivoire de figurer sur la liste des pays qui auraient validé le test d’un vaccin contre le Covid-19, le directeur général de la Santé, Mamadou Samba a affirmé samedi à Abidjan, que « le gouvernement n’a pas donné son accord pour en effectuer le territoire », lors d’un point de presse.

« Le gouvernement n’a pas donné son accord pour effectuer des tests (d’un vaccin contre le Covid-19) en Côte d’Ivoire », a affirmé M. Samba ajoutant qu’à aucun moment il n’a eu vent de cette proposition ».

Il a donc appelé les populations ivoiriennes à « rester sereines » en observant les mesures barrières, assurant que l’Etat « mettra tout en œuvre pour leur bien être ».

L’épidémie étant généralisée, le directeur général de la Santé a conclu en les exhortant au port du masque qui « devrait être obligatoire ».

Au 03 avril, la Côte d’Ivoire a enregistré 24 nouveaux malades dont 22 à Abidjan et deux à l’intérieur du pays à savoir Bouaké (Centre ivoirien) et Soubré (Sud-Ouest), portant à 218 cas confirmés de maladie à coronavirus dont 19 guéris et un décès.

DAB