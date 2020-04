APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- La lutte contre la maladie à coronavirus (Covid-19) est un «combat national» qui dépasse les frontières partisanes et régionales en Côte d’Ivoire où 218 cas ont été confirmés, a estimé samedi à Abidjan, l’opposant Pascal Affi N’Guessan, le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI, Parti de Gbagbo) reconnu par la justice du pays.

« C’est un combat qui dépasse les frontières partisanes et régionales. C’est un combat national et international. Cette crise doit être l’occasion pour les ivoiriens de se retrouver, se rassembler, se mobiliser autour de la mère patrie. Dans ce contexte il n’y a plus de RHDP, de FPI, de PDCI. C’est la Côte d’Ivoire qui est attaquée», a soutenu M. Affi qui est également le président du Conseil régional du Moronou (Est Ivoirien).